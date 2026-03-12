Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê ở Hà Tĩnh.

Ông Trần Hồng Thái từng giữ các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 9/2025, ông Trần Hồng Thái được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trao quyết định và chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông Trần Hồng Thái là cán bộ lãnh đạo, quản lý có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác đa dạng, phong phú cả trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước và quản trị tại địa phương.

Ông luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, luôn hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hồng Thái. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, việc ông Trần Hồng Thái được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với bản thân đồng chí cũng như đối với sự phát triển của Viện Hàn lâm trong kỷ nguyên mới.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan được xem như là "cánh chim đầu đàn", lực lượng nòng cốt trong hệ thống khoa học quốc gia, ông Trần Hồng Thái cùng tập thể lãnh đạo Viện phải tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị và đảm nhận sứ mệnh vinh quang nhưng hết sức nặng nề đưa Viện Hàn lâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ Viện thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất...

Thủ tướng lưu ý, Viện Hàn lâm tập trung triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, nhất là Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Viện Hàn lâm phải phát huy vai trò "bộ não" tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kinh tế biển, an ninh nguồn nước, vũ trụ...

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo nguyên tắc "5 rõ": Rõ bài toán - Rõ sản phẩm - Rõ ứng dụng - Rõ hiệu quả - Rõ đóng góp; tiên phong, gương mẫu trong đào tạo nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ nhà khoa học chất lượng cao, tâm huyết; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị và tổ chức bộ máy; hoàn thiện thể chế và cơ chế tự chủ.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải chuyển mạnh từ "tư duy nhiệm vụ" sang "tư duy kết quả"; từ "làm nhiều" sang "làm trúng, làm đúng, làm đến nơi đến chốn"; từ "có công trình" sang "có đóng góp lớn cho tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả quốc gia".

Viện Hàn lâm phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam, từng bước ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hồng Thái tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo để Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Ông cam kết tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; từng bước nâng cao vai trò vị thế của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đóng góp vào phát triển đất nước trong thời kỳ mới.