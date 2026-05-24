Những ngày cuối tháng 5, vùng trồng dứa ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa bước vào chính vụ thu hoạch. Từ trên các triền đồi nhìn xuống, những đồi dứa xanh ngắt điểm sắc vàng của quả chín tạo nên khung cảnh đặc trưng mùa thu hoạch miền trung du xứ Thanh.

Ngay từ sáng sớm, không khí trên các đồi dứa đã nhộn nhịp. Dọc các lối mòn quanh co men theo sườn đồi, từng tốp lao động nhanh tay cắt, phân loại rồi gùi dứa xuống nơi tập kết cho thương lái.

Giữa cái nắng gay gắt gần 40 độ C, công việc nặng nhọc nhất thuộc về những lao động chuyên gùi dứa thuê. Những chiếc sọt đầy, nặng từ 50-70kg được chất kín trên lưng, theo chân những người đàn ông vượt quãng đường dài hàng chục đến cả trăm mét.

Sau một chuyến hàng, anh Bùi Văn Tướng (42 tuổi), người có nhiều năm làm nghề gùi dứa thuê cho biết, mùa thu hoạch là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Ở đây có cả chục tổ bốc dứa, mỗi tổ khoảng 20-25 người. Ai cũng làm liên tục từ sáng tới chiều, trung bình thu hoạch, vận chuyển từ 20-30 tấn dứa mỗi ngày.

Một góc vùng trồng dứa ở phường Quang Trung. Ảnh: Lê Dương

Anh Bùi Văn Tướng gùi trên lưng vai sọt dứa nặng hàng chục ký. Ảnh: Lê Dương

“Công việc từ bẻ dứa đến vận chuyển được tính theo tấn, mỗi tấn dứa người lao động được trả công khoảng 500.000-700.000 đồng (tùy vào quãng đường và độ dốc). Trung bình mỗi ngày, nhóm thợ của tôi cũng kiếm được tiền triệu mỗi người”, anh Tướng kể.

Theo anh Tướng, dưới thời tiết oi bức, ai cũng phải mang theo nước uống, tranh thủ nghỉ dưới bóng cây sau vài chuyến gùi rồi tiếp tục công việc. Lá dứa sắc nhọn, đường đồi dốc và trơn khiến việc vận chuyển càng thêm vất vả.

Không chỉ nam giới, nhiều phụ nữ địa phương cũng tham gia thu hoạch dứa thời vụ để tăng thu nhập. Chị Lương Thị Dựa (36 tuổi) cho biết, phụ nữ chủ yếu đảm nhận việc bẻ dứa, lựa quả và đóng thùng, còn nam giới phụ trách gùi, vận chuyển.

Công việc vận chuyển dứa chủ yếu do nam giới đảm nhận. Ảnh: Lê Dương

Phụ nữ tham gia bẻ quả, đóng hàng trước khi vận chuyển dứa lên xe ô tô cho thương lái. Ảnh: Lê Dương

Sau khi được vận chuyển xuống điểm tập kết, dứa được thương lái cân và thanh toán ngay tại chỗ. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau chờ lấy hàng để chở đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và đưa vào nhà máy chế biến.

Theo lãnh đạo phường Quang Trung, địa phương hiện có khoảng 450ha dứa, tập trung nhiều ở khu vực phường Bắc Sơn cũ. Trung bình mỗi ha cho sản lượng khoảng 50 tấn. Dứa cũng được xem là cây trồng chủ lực tại địa phương hơn 30 năm nay. Nhờ cây dứa, nhiều hộ dân có cuộc sống khấm khá, đặc biệt những hộ sản xuất quy mô lớn.

Thanh Hóa là một trong những vùng trồng dứa lớn ở miền Bắc với khoảng 4.000ha, sản lượng hàng năm 120.000-130.000 tấn, tập trung ở khu vực thị xã Bỉm Sơn cũ cùng các địa phương thuộc huyện Hà Trung, Yên Định và Ngọc Lặc cũ. Phần lớn dứa được cung cấp cho các nhà máy chế biến hoặc chuyển đi các chợ đầu mối, bán lẻ.