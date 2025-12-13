Xã Yên Định được xem là một trong những địa phương trồng nhiều ớt của tỉnh Thanh Hóa. Theo người dân địa phương, năm nay ớt không chỉ sai quả mà giá còn tăng mạnh, mang lại nguồn thu đáng kể. Tuy nhiên, để bảo vệ thành quả sau những ngày bám đồng ruộng, chăm sóc, nhiều hộ dân đã dựng lều, thay nhau canh ruộng suốt đêm.

Ông Nguyễn Văn Lê (thôn Phúc Thôn) cho biết, gia đình ông trồng ớt đã nhiều năm nhưng không ít lần muốn bỏ ngang vì cảnh “được mùa mất giá”. Năm nay, do ảnh hưởng của bão lũ, gia đình ông phải xuống giống muộn hơn mọi năm.

“Vợ chồng tôi xác định trồng cho đỡ trống đất, chứ cũng chẳng kỳ vọng gì. Ai ngờ ớt năm nay lại sai quả, giá tăng cao, vợ chồng tôi vui như vớ được vàng”, ông Lê chia sẻ.

Người dân Thanh Hóa được mùa ớt, được giá. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Lê, ngay từ đầu vụ, thương lái đã trả giá 105.000-110.000 đồng/kg ớt chín, trong khi vụ trước chỉ quanh mức 20.000 đồng/kg. Ớt xanh cũng được thu mua với giá 50.000-60.000 đồng/kg. Không quá khắt khe về mẫu mã, ngày nào cũng có thương lái đến tận ruộng chờ người dân hái ớt mang lên cân.

Với khoảng 3 sào ớt, ông Lê nhẩm tính cả vụ có thể thu hoạch vài tấn, trừ chi phí vẫn lãi cả trăm triệu đồng.

“Giá ớt tăng cao cũng kéo theo nỗi lo mới. Để tránh bị hái trộm, gia đình tôi đã dựng một chòi ngay đầu bờ ruộng để thay phiên nhau trông coi. Sau bữa cơm tối, tôi cùng bà con trong xóm chia nhau túc trực từ 20h đến 6h sáng hôm sau, chỉ mong giữ được ruộng ớt an toàn”, ông Lê nói.

Ông Lê phấn khởi bên ruộng ớt của gia đình. Ảnh: Lê Dương

Người dân dựng chòi ở ruộng để canh ớt. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ gia đình ông Lê, nhiều hộ dân khác trong xã cũng chung niềm vui được mùa, được giá. Ruộng ớt của bà Nghiêm Thị Bắc sai trĩu quả, với hơn 2 sào đất canh tác. Từ đầu vụ đến nay, gia đình bà đã thu về vài chục triệu đồng. Nếu giá giữ ổn định như hiện tại, hết vụ ớt đông, bà Bắc ước tính có thể thu cả trăm triệu đồng. “Giờ chỉ mong giá cao giữ được lâu để bà con có thêm thu nhập”, bà Bắc chia sẻ.

Không chỉ ở xã Yên Định, tại các xã Yên Phú, Định Tân... người trồng ớt cũng phấn khởi vì được mùa, được giá. Theo lãnh đạo xã Yên Phú, toàn xã hiện có hơn 100ha ớt vụ đông, mỗi ngày thu hoạch hàng chục tấn. Có khoảng 10 thương lái thường xuyên vào tận ruộng thu mua, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, từ khi cây ớt được xác định là cây trồng chủ lực của vụ đông, đời sống bà con được cải thiện rõ rệt. Nhiều hộ trước đây khó khăn nay đã thoát nghèo, thậm chí có của ăn của để.

Giá ớt cao, người dân thu nhập cả trăm triệu mỗi vụ. Ảnh: Lê Dương

“Mỗi sào ớt nếu được chăm sóc tốt có thể đạt 1,3-1,5 tấn. Với giá bán như hiện nay, người dân có thể đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi sào mỗi vụ. Đây là nền tảng quan trọng để Yên Phú hướng tới sản xuất ổn định, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân”, vị lãnh đạo xã cho hay.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, mỗi năm toàn tỉnh gieo trồng từ 1.500-2.000ha ớt vụ đông, sản lượng đạt hàng nghìn tấn, trở thành một trong những vùng trồng ớt lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhờ liên kết với doanh nghiệp và thương lái ngay từ đầu vụ, các hợp tác xã đứng ra ký hợp đồng bao tiêu, quy hoạch vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát quy trình chăm sóc. Chuỗi liên kết này vừa giúp nông dân giảm nỗi lo “được mùa mất giá”, vừa giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu ổn định.