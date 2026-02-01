Ngày 8/2, Kwon Mina đăng tải bài viết dài trên Instagram, tiết lộ cô gặp sự cố nghiêm trọng sau khi thực hiện một liệu trình thẩm mỹ da vào cuối tháng 1. Nữ ca sĩ cho biết do lịch trình dày đặc và nhiều cơ hội công việc trong giai đoạn cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, cô quyết định thực hiện liệu trình nâng cơ bằng công nghệ Shurink dưới hình thức gây mê.

Tuy nhiên, khi tỉnh dậy sau ca điều trị, Kwon Mina lập tức cảm nhận cơn đau dữ dội như da bị xé rách. Nhìn vào gương, cô hoảng loạn phát hiện 2 bên má và vùng cổ bị bỏng nặng, da bong tróc thành từng mảng, kèm theo dịch tiết và các vết phồng rộp. Nữ diễn viên mô tả khoảnh khắc đó là “vô cùng tuyệt vọng”.

Gương mặt nữ ca sĩ bị bỏng nghiêm trọng.

Kwon Mina tố cáo cơ sở thẩm mỹ đã không tuân thủ đầy đủ quy trình trước khi tiến hành thủ thuật. Theo cô, phía cơ sở không yêu cầu ký giấy đồng ý gây mê, không tư vấn hay chẩn đoán tình trạng da, đồng thời không giải thích rõ về tác dụng cũng như rủi ro của liệu trình. Nữ ca sĩ cho biết dù mỗi lần điều trị là một phương pháp khác nhau, cô chưa từng được cung cấp đầy đủ thông tin hay giấy xác nhận theo đúng quy chuẩn y tế.

Hậu quả của sự cố khiến Kwon Mina phải bước vào quá trình điều trị bỏng và xử lý sẹo kéo dài, hiện vẫn chưa xác định được thời gian hồi phục. Việc buộc phải hủy và hoãn nhiều lịch trình công việc khiến cô chịu áp lực tâm lý nặng nề. Khi gia đình nhìn thấy tình trạng gương mặt của cô, mẹ Kwon Mina đã không kìm được nước mắt.

Trong bài viết, Kwon Mina cho biết đang phải chịu bỏng độ 2 sâu và thừa nhận đây là trải nghiệm đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Kwon Mina sinh năm 1993 tại Busan, từng là thành viên nhóm nhạc nữ AOA. Cô cùng nhóm tạo nên nhiều ca khúc đình đám như Miniskirt, Short Hair, Like a Cat và Heart Attack. Bên cạnh âm nhạc, Kwon Mina còn tham gia diễn xuất trong các dự án như Modern Farmer, Hospital Ship…

Cô từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám AOA.

Sau khi rời AOA, Kwon Mina nhiều lần công khai việc phải chịu đựng áp lực tâm lý nghiêm trọng trong thời gian dài. Giai đoạn 2020-2021, cô thừa nhận từng có hành vi tự làm hại bản thân và ý định tự tử, phải nhập viện điều trị và nhận hỗ trợ y tế.

Fancam nữ ca sĩ trình diễn ca khúc "Bingle Bangle":

Nguồn: Star News