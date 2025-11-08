Họ đều là những người anh hàng, đã quên thân mình, lao vào bão lũ để cứu trợ nhân dân, đã tận tụy đồng hành để nhiều người trẻ lầm lạc trở về với thiện lương. Và họ đang từng ngày “truyền lửa” trong phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Quên mình vì dân

Anh Ma Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai được biết đến là một người đã quên thân để giúp đỡ đồng bào mình vượt qua trận sạt lở lịch sử do bão Yagi năm 2024.

Anh Ma Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai

Thời điểm đó, anh Ma Seo Chứ đã kịp thời chỉ huy sơ tán toàn bộ 115 người dân trong 8 giờ, cứu cả bản thoát khỏi thảm họa. Sau thiên tai, anh tiếp tục cùng chính quyền tái thiết khu định cư mới cho 40 hộ dân, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Không chỉ là “người gác bản”, anh Ma Seo Chứ còn kiên trì vận động bà con xóa bỏ hủ tục, giữ gìn đoàn kết và tuân thủ pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì cộng đồng, anh Ma Seo Chứ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, là gương điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời được vinh danh là “Thanh niên sống đẹp” và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2024.

Một tấm gương khác được nhắc đến là anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên

Trong trận lũ lịch sử tại Điện Biên năm 2025, ông Mùa A Thi đã dũng cảm chỉ huy sơ tán hơn 90 người dân trong đêm, giúp cả bản thoát khỏi thảm họa lũ quét và sạt lở đất.

Khi nước rút, chàng trưởng bản người Mông mới 26 tuổi này không quản ngày đêm, tiếp tục cùng bà con dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Anh được người dân coi là “phúc tinh của bản nghèo” - người luôn tiên phong trong mọi việc, từ cứu nạn đến khắc phục hậu quả, giữ vững niềm tin của cộng đồng.

Với hành động dũng cảm, quyết đoán và tinh thần quên mình vì dân, Mùa A Thi được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, chỉ đạo khen thưởng đặc biệt, trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và trách nhiệm nơi vùng cao Tây Bắc.

Sống tử tế ở chính nơi mình sinh ra

Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, chàng trai dân tộc Ve ở xã Đắc Pring (Đà Nẵng) là Hiên Cuôn (trong nhóm dân tộc Giẻ Triêng) đã trở thành “thủ lĩnh biệt đội thợ xây vùng biên” - người cùng thanh niên địa phương cõng xi măng, gạch đá qua rừng dựng nhà cho đồng bào nghèo.

Anh Hiên Cuôn xã Đắc Pring (Đà Nẵng)

Từ một người lính trở về, Cuôn lập nhóm thợ xây 17 người, vừa giúp bà con có mái ấm, vừa dạy nghề cho gần 30 thanh niên, giúp họ có việc làm ổn định.

Không chỉ dựng nhà, Hiên Cuôn còn truyền niềm tin, kéo những người trẻ lầm lạc quay lại với cuộc sống lương thiện. Với tinh thần “sống tử tế ở chính nơi mình sinh ra”, Hiên Cuôn được vinh danh Giải thưởng Thanh niên sống đẹp, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, trở thành biểu tượng của thanh niên vùng biên sống đẹp, sống vì cộng đồng.

Gần 20 năm gắn bó với đồng bào Mông nơi biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Thiếu tá Hơ Văn Di - cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý đã mở hàng chục lớp xóa mù chữ, mang ánh sáng tri thức đến với những bản làng heo hút.

Sinh ra trong nghèo khó, thấu hiểu cảnh mù chữ của đồng bào, ông miệt mài “cắm bản”, vừa vận động bà con phát triển kinh tế, vừa dạy chữ, dạy cách làm ăn, tuyên truyền pháp luật, bài trừ hủ tục, tảo hôn, ma túy.

Nhờ anh, hàng trăm người dân Mông nay đã biết đọc, biết viết, nhiều người có việc làm ổn định.

Với những đóng góp bền bỉ, Thiếu tá Hơ Văn Di được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, vinh danh tại tại Lễ Tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024 của TƯ Hội LHTNVN.

Trong số 55 người được vinh danh “Gương sáng Pháp luật năm 2025” phải kể đến Đại úy Nguyễn Đình Hiển - cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý, Công an Đắk G'long tỉnh Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng).

Đại úy Nguyễn Đình Hiển - cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý, Công an Đắk G'long tỉnh Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng).

Là người con dân tộc thiểu số công tác nơi vùng sâu Đắk Nông, Đại úy Hiển đã trở thành tấm gương sáng của tinh thần dấn thân vì bình yên vùng cao.

Anh trực tiếp tham gia phá nhiều chuyên án lớn, trong đó có vụ bắt 4 bánh heroin và 2kg ma túy đá năm 2020 - một trong những chiến công nổi bật của Công an Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng).

Là Bí thư Đoàn năng động, Nguyễn Đình Hiển tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền pháp luật, khám chữa bệnh, trao quà cho đồng bào dân tộc, giúp bà con nâng cao nhận thức, đẩy lùi tệ nạn.

Hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, Đại úy Hiển là biểu tượng của người chiến sĩ dân tộc thiểu số tận tụy, gần dân, vì dân, góp phần giữ bình yên và phát triển bền vững cho Tây Nguyên.

T. Nhung