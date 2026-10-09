Gzone vừa xác nhận phát hành Strinova tại Việt Nam, mang đến làn gió mới cho dòng game bắn súng đối kháng. Siêu phẩm kết hợp đồ họa Anime 3D cùng cơ chế biến hình 2D/3D đột phá, hứa hẹn tạo nên cơn sốt lớn trong cộng đồng game thủ.

Khi đồ họa Anime kết hợp cùng chiến thuật đỉnh cao

Strinova là tựa game bắn súng chiến thuật góc nhìn thứ ba (TPS) do NPH Gzone đưa về thị trường Việt Nam sau khi gặt hái nhiều thành công rực rỡ ở bản quốc tế. Trò chơi gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa tạo hình nhân vật chuẩn phong cách Anime Nhật Bản và nền tảng đồ họa 3D chất lượng cao.

Sức hút của Strinova được khẳng định qua hệ thống siêu nhân vật phong phú với dàn Waifu phong cách Anime cuốn hút như Flavia, Celestia, Meredith, Yugiri, Galatea hay Nora. Mỗi nhân vật đại diện cho một vai trò biệt lập trên chiến trường, sở hữu bộ kỹ năng riêng biệt giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến của toàn đội.

Định vị mình là tựa game bắn súng thế hệ mới, Strinova tập trung khai thác sự kết hợp giữa thẩm mỹ Anime và chiều sâu chiến thuật đỉnh cao. Từng hiệu ứng kỹ năng, trang phục cho đến bối cảnh bản đồ đều được đầu tư tỉ mỉ, mang lại trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho người chơi.

Thay vì lối chơi xả đạn đơn thuần, trò chơi đề cao tư duy kiểm soát không gian, phản xạ cá nhân và khả năng phối hợp đồng đội trong chế độ thi đấu đối kháng 5vs5. Dàn nhân vật đa dạng sở hữu bộ kỹ năng cùng vai trò biệt lập, biến mỗi trận đấu thành màn so tài trí tuệ gay gắt.

Strinova giúp người chơi thử trình bắn súng

Giải mã "vũ khí tối thượng" khiến cộng đồng game thủ đứng ngồi không yên

Chìa khóa đưa Strinova chinh phục các bảng xếp hạng quốc tế nằm ở cơ chế gameplay độc quyền "Stringification". Tính năng sáng tạo này trao cho người chơi quyền năng thay đổi diện mạo nhân vật từ mô hình 3D sang dạng "giấy" 2D siêu mỏng tức thì chỉ qua một cú nhấp phím. Màn "hoán đổi không gian" kỳ diệu này mang tới lợi thế vượt trội, đảo lộn mọi quy tắc thi đấu thông thường:

- Dạng phẳng 2D thu hẹp diện tích tiếp xúc xuống mức tối thiểu, khiến vô số đường đạn nguy hiểm của đối phương trở nên vô hại.

- Nhân vật tự do dán mình lên các mảng tường, đu dây, bay lượn giữa không trung hoặc luồn lách qua các khe hẹp góc khuất.

- Game thủ dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt kẻ địch để tổ chức những pha phục kích bất ngờ hoặc tẩu thoát an toàn trong gang tấc.

Đặt trong môi trường đối kháng 5vs5 căng thẳng, cơ chế hóa giấy biến từng mét vuông bản đồ thành đấu trường chiến thuật đa chiều. Kết hợp cùng sự đa dạng của hệ thống nhân vật, Strinova khẳng định vị thế một tựa game Esports thế hệ mới kết hợp tư duy đột phá và kỹ năng cá nhân lên ngôi.

Strinova là siêu phẩm bắn súng hóa giấy né đạn đẳng cấp

Khi Strinova sắp chạm tay game thủ Việt

Sau khi tạo nên làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt ở phiên bản quốc tế, Strinova đã sẵn sàng chinh phục thị trường Việt Nam dưới sự phát hành chính thức của Gzone. Tin vui nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng yêu thích thể loại FPS/TPS và Anime.

Để chuẩn bị cho đợt ra mắt bùng nổ, chuỗi hoạt động truyền thông và xây dựng cộng đồng đã được khởi động mạnh mẽ. Điểm nhấn là chương trình Học viện Superstring cùng các sự kiện đồng hành hấp dẫn trên Fanpage chính thức, hứa hẹn tạo nên một sân chơi gắn kết và sôi động cho cộng đồng người chơi.

Nhà phát hành Gzone kỳ vọng Strinova mở ra một sân chơi cạnh tranh lành mạnh, tiệm cận các tiêu chuẩn Esports quốc tế cho cộng đồng game thủ Việt. Trò chơi vừa mang đến cảm giác quen thuộc của thể loại TPS truyền thống, vừa tạo nên sự mới lạ nhờ phong cách thiết kế hiện đại cùng dàn nhân vật giàu cá tính.

Strinova sắp ra mắt thị trường Việt

Strinova không ồn ào tuyên bố thay đổi thị trường, nhưng đang dần tạo nên điểm hẹn mới cho những ai tìm kiếm trải nghiệm bắn súng góc nhìn thứ ba vừa quen thuộc vừa mới lạ nhờ phong cách Anime và cơ chế gameplay độc đáo. Đồng thời, Gzone cũng thể hiện rõ định hướng ưu tiên trải nghiệm người chơi tạo sự gắn kết và phát triển cộng đồng ngay từ giai đoạn đầu.

Fanpage: https://www.facebook.com/strinovavn.gzone

Lệ Thanh