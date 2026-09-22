Trong những ngày qua, trên mạng xã hội đang lùm xùm câu chuyện về giải đấu PUBG Asia Stars vừa được tổ chức tại Hàn Quốc. Theo đó, giải đấu quy tụ 48 streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp và PUBG Partner từ 16 khu vực gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Game PUBG PC đang được phát hành không phép tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Giải do Krafton tổ chức từ ngày 17/9 và đã phải kết thúc sớm, do tranh cãi liên quan đến hai đại diện của Việt Nam là Himass và TanVuu.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hai tuyển thủ Việt Nam đã kiểm tra thông tin bên ngoài thông qua livestream cá nhân trong quá trình thi đấu. Đây được xem là hành động gian lận, hai người bị loại khỏi các nội dung còn lại của giải và bị thu hồi tư cách PUBG Partner Việt Nam. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn đang xem xét và chưa kết luận việc hai tuyển thủ này có trực tiếp xem livestream của đối thủ như đội đến từ Hàn Quốc tố cáo hay không và chưa đưa ra kết luận gì về việc này.

Chính cách xử lý vụ việc đầy tranh cãi của Krafton đã khiến cho 8 tuyển thủ Hàn Quốc bỏ giải. Ban tổ chức sau đó xác nhận thiếu sót trong quá trình tổ chức và phản ánh với sự cố; đồng thời đưa ra lời xin lỗi và giải đấu cũng kết thúc mà không có vòng chung kết. Số tiền thưởng 70.000 USD được chia cho các đội tham gia.

Đến hiện tại, câu chuyện vẫn tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng PUBG Việt Nam và thế giới trong những ngày qua. Tuy nhiên, cũng từ đây một số ý kiến cho rằng, nhà phát hành game tại Việt Nam phải xem xét trách nhiệm của hai tuyển thủ tham gia giải đấu, khi sự kiện được đưa lên cả truyền thông chính thống tại Hàn Quốc.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, game PUBG được sử dụng tại giải đấu ở Hàn Quốc là phiên bản PC do Krafton phát hành toàn cầu; hiện không có công ty nào tại Việt Nam phát hành phiên bản này ở thị trường trong nước. Những game thủ đang chơi PUBG PC tại Việt Nam là chơi phiên bản game được phát hành qua nền tảng Stream Epic Games, Playstation, Xbox và trực tiếp quảng bá qua website tên miền quốc tế. Hiển nhiên đây là game bắn súng phát hành không phép.

Trong khi đó, game PUBG tại Việt Nam có giấy phép phát hành là phiên bản Mobile và đang do VNGGames phát hành tại thị trường trong nước.

Theo đại diện một nhà phát hành game trong nước , từ trước đến nay đa phần mọi người đều hiểu nhầm tất cả game có tên PUBG là do VNGGames phát hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế phiên bản game PUBG Mobile do công ty này phát hành là của Tencent; trong khi đó, phiên bản PUBG PC là của Krafton, game được công ty này trực tiếp phát hành toàn cầu và những người đang chơi phiên bản này tại Việt Nam là chơi game không phép.

Đại diện nhà phát hành này cũng thông tin thêm, thực tế Krafton cũng từng liên hệ với các nhà phát hành trong nước để hợp tác phát hành game này tại Việt Nam. Tuy nhiên, công ty này chỉ muốn các nhà phát hành trong nước xin giúp giấy phép là chính, còn lại họ sẽ tự vận hành và không chấp nhận sửa đổi game, để phù hợp với các quy định pháp luật tại Việt Nam.

Chính vì thế, các nhà phát hành trong nước đã từ chối hợp tác, bởi đây là game có nội dung bắn súng, nên rất “nhạy cảm”; đặc biệt là có các yếu tố bạo lực, hay giao diện đồ hoạ trong game có nhiều phân cảnh không phù hợp, nếu không chỉnh sửa theo quy định sẽ gây nhiều hệ luỵ.

Đáng chú ý, mặc dù phát hành không phép tại thị trường Việt Nam, nhưng trong thời gian dài vừa qua, Krafton đã tổ chức rất nhiều giải đấu cho game PUBG PC tại thị trường trong nước để thu hút game thủ tham gia. Đáng chú ý, có cả giải đấu quốc tế. Để “lách”, công ty này chủ yếu tổ chức các sự kiện online thay vì offline như các game có phép khác.

Trong khi các nhà phát hành game trong nước phải làm rất nhiều thủ tục và tuân thủ các quy định để được cấp phép phát hành game tại Việt Nam; việc PUBG PC phát hành công khai không phép tại thị trường trong nước thời gian dài vừa qua là một sự bất công lớn cho các doanh nghiệp trong nước.