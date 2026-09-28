Mặc dù Nghị định 147 về quản lý, sử dụng Internet và thông tin trên mạng đã có hiệu lực thi hành từ năm 2024, nhưng trong thời gian dài vừa qua, các nền tảng như Steam và Epic Games vẫn phát hành game không phép vào Việt Nam.

Game không phép PUBG PC quảng bá mạnh tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Việc PUBG PC được phát hành không phép trong thời gian dài tại Việt Nam vừa qua đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Bởi mặc dù là game không phép, nhưng lại được quảng bá rộng rãi tại Việt Nam, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều KOL đã livestream quảng bá game trên Facebook, YouTube… thu hút người vào chơi.

Ngoài ra, rất nhiều giải đấu offline và online của game cũng được tổ chức đã kéo theo một lượng lớn người xem. Theo một thống kê, với các giải đấu PUBG PC, lượng người xem từ Việt Nam chiếm từ 56-58%, đông nhất so với các quốc gia có phát hành game này.

Là một game bắn súng, lại có xu hướng bạo lực, nhưng phải đến vụ lùm xùm tại giải đấu PUBG Asia Stars, khi hai tuyển thủ eSports Việt Nam là TanVuu và Himass bị khoá vĩnh viễn tài khoản PUBG PC và tước quyền thi đấu ở các giải quốc tế, thì nhiều người mới biết đây là một game được phát hành không phép ở thị trường trong nước.

Cụ thể, game được phát hành không phép vào Việt Nam thông qua các nền tảng như Steam, Epic Games, Playstation và Xbox. Game cũng được nhà phát hành quảng bá qua các website Pubg, Pubgesports và trên fanpage Pubg Battlegrounds.

Hiện game PUBG PC đã bị chặn một phần ở Việt Nam, khi một số nhà mạng đã chặn nền tảng Steam nơi phát hành game này. Tuy nhiên, do không phải nhà mạng nào cũng chặn, nên nhiều người chơi vẫn có thể tải được game về chơi. Ngoài ra, người chơi cũng có thể chơi game ở các nền tảng khác như Epic Games.

Không chỉ game PUBG PC, cả hai nền tảng Steam và Epic Games đã phát hành một lượng game không phép khổng lồ vào thị trường Việt Nam trong thời gian dài.

Theo ghi nhận, trên nền tảng Steam hiện có khoảng 10.000 trò chơi và Epic Games có khoảng 6.000 trò chơi. Đa số các game này phần lớn dành cho người lớn, có yếu tố bạo lực như bắn súng, kinh dị…

Việc phát hành trò chơi không phép này đồng nghĩa các game không được thẩm định, hay phê duyệt nội dung kịch bản, cũng không tuân thủ các quy định về quản lý game online tại Việt Nam. Hơn nữa, dòng tiền game thủ nạp vào chơi game cũng rơi vào túi của công ty nước ngoài.

Đây là một điều bất công cho các doanh nghiệp trong nước, khi họ phải bỏ tiền mua bản quyền, xin giấy phép để trở thành doanh nghiệp phát hành game, đồng thời phải xin giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản cho từng game, mới được phát hành game ra thị trường.

Một bên phải bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc để đưa game ra phục vụ người chơi, nhưng một bên lại ngang nhiên phát hành game không phép.

Các nền tảng Steam và Epic Games đều vi phạm các quy định tại Nghị định 147, tuy nhiên hiện vẫn chưa có các biện pháp xử lý triệt để.

Trong khi đó tại Trung Quốc, Epic Games đã bị chặn và rút khỏi thị trường này. Còn với Steam, nền tảng này phải xây dựng một kho ứng dụng trò chơi riêng cho thị trường nội địa, sau đó tiến hành xin phép mới được phát hành game. Hiện kho ứng dụng nội địa này có khoảng 100 game, một con số ít ỏi so với 10.000 game mà Steam đang sở hữu.