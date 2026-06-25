Tại khu vực Bãi Cháy, H Club là một trong những địa điểm giải trí được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu hiện đại. Nơi đây thường xuyên tổ chức các chương trình âm nhạc, góp phần mang đến thêm lựa chọn vui chơi cho du khách sau thời gian tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo các chuyên gia, phát triển kinh tế đêm là xu hướng tất yếu của nhiều địa phương du lịch. Việc xuất hiện thêm các mô hình giải trí hiện đại không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại và du lịch địa phương.

Trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch chất lượng cao, các sản phẩm giải trí về đêm được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

(Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Quảng Ninh)