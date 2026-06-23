Cung đường từ biển lên rừng ấn tượng ở Quảng Trị

Vợ chồng anh Nguyễn Hồng Nhật và chị Kiều Phương đều yêu thích du lịch, thường xuyên đưa con đi khám phá các tỉnh, thành dọc đất nước. Mới đây nhất, gia đình Hà Nội có một chuyến đi 8 ngày "ngẫu hứng" dọc miền Trung - cung đường vốn đã rất quen thuộc với họ.

Nhưng lần này, vợ chồng anh Nhật lại tìm thấy một địa điểm dừng chân thú vị ở Quảng Trị.

"Trước đây do thời gian hạn chế, tôi chưa tìm hiểu kỹ nên bỏ lỡ khá nhiều cảnh đẹp của Quảng Trị. Lần này gia đình lên kế hoạch chi tiết hơn, muốn cảm nhận trọn vẹn sự thay đổi của cảnh sắc Quảng Trị, từ biển cả nhiều nắng gió đến núi rừng hùng vĩ", anh chia sẻ.

Gia đình Hà Nội ghé thăm sân bay Tà Cơn. Sân bay này cao khoảng 500m, 4 phía là núi rừng, là nơi gắn với chiến dịch giải phóng Khe Sanh - Hướng Hóa năm 1968, được xếp hạng di tích quốc gia năm 1986

Cung đường anh Nhật tâm đắc là cung đường từ Cửa Việt lên vùng rừng núi Khe Sanh, dài khoảng 80km theo Quốc lộ 9. Khoảng cách không quá xa, chỉ khoảng 2 tiếng di chuyển ô tô nhưng có sự chuyển đổi rõ rệt về cảnh quan.

Buổi sáng, gia đình anh Nhật vẫn còn rong chơi ven biển Cửa Việt - bãi biển thoai thoải, nước trong xanh. Chỉ vài giờ sau, khung cảnh đã dần thay đổi theo những cung đường ôm theo sườn núi, mở ra màu xanh của rừng và những triền đồi cao.

Trong 2 ngày khám phá Khe Sanh (qua các xã Khe Sanh, Hướng Phùng, Hướng Lập, Lao Bảo), gia đình Hà Nội ghé thăm sân bay Tà Cơn và nhà tù Lao Bảo để các con tìm hiểu thêm về lịch sử của Quảng Trị - vùng đất từng là chiến trường khốc liệt.

Sau đó họ tới hồ Rào Quán, rừng phong Hướng Hóa, thác Tà Puồng hay đồi cỏ xã Húc - những điểm đến thiên nhiên còn rất hoang sơ.

Đồi cỏ xã Húc hoang sơ và nên thơ. Tuy nhiên, đường tới đây khá khó đi, du khách sẽ phải đi bộ khoảng 400-500m

"Nếu thích chụp ảnh, du khách có thể ghé cánh đồng điện gió tại Hướng Tân, Hướng Linh, Amaccao với các tua-bin khổng lồ giữa núi đồi hoặc tới Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để cảm nhận không khí giao thương ở vùng biên giới", anh Nhật chia sẻ.

Tận hưởng "Đà Lạt giữa lòng Quảng Trị"

Điểm ấn tượng nhất với gia đình Hà Nội trong chuyến đi là quyết định nghỉ đêm trên đỉnh Cu Vơ.

Từ lâu nơi đây được giới phượt "phong hạng" là nơi "ngắm mặt trời mọc đẹp nhất tỉnh Quảng Trị”, "săn mây lý tưởng nhất tỉnh Quảng Trị" hay "Đà Lạt giữa lòng Quảng Trị". Tại đây, du khách nhìn xuống có thể chiêm ngưỡng lòng hồ thủy điện Rào Quán, xa tít là cánh đồng điện gió từ xã Hướng Linh.

Theo anh Nhật, địa điểm này khá thuận lợi cho việc cắm trại bởi có bãi đất đồi bằng phẳng, ô tô có thể di chuyển lên tận nơi, tầm nhìn thoáng và đặc biệt yên tĩnh, phù hợp để những người yêu thiên nhiên, muốn tận hưởng cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống thường ngày.

Chiều hoàng hôn trên đỉnh Cu Vơ

Theo anh, đây là điểm cắm trại tự nhiên nên không có dịch vụ du lịch tiện nghi, điện lưới, nguồn nước hay khu vệ sinh. Tuy nhiên, chuyến đi này, gia đình anh Nhật thuê một chiếc xe cấu tạo như "nhà di động" nên có đầy đủ hệ thống điện mặt trời, bình chứa nước và nhà vệ sinh khép kín. Anh chị chuẩn bị thêm thực phẩm, nước uống và các vật dụng cần thiết để có thể cắm trại trên đỉnh đồi.

"Khác với vùng biển miền Trung vào hè nắng nóng, trên đỉnh đồi khi chiều về bắt đầu mát và dần chuyển lạnh khi về đêm, gió thổi mạnh, nhiệt độ hạ nhanh", anh Nhật chia sẻ.

Bữa ăn đơn giản giữa thiên nhiên

Tối đó, cả nhà ăn tối dưới ánh trăng, ngay cạnh những cánh quạt điện gió khổng lồ. Sáng hôm sau, khi thức dậy trên đỉnh Cu Vơ, vừa mở cửa xe, trước mắt họ là những đám mây sớm bồng bềnh trôi qua những cánh quạt gió khổng lồ.

Giữa không gian rộng lớn của núi rừng, cả nhà tự tay chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ngắm bình minh và tận hưởng sự bình yên mà những chuyến đi thông thường khó có được.

Sớm bình minh mát lạnh trên đỉnh Cu Vơ

Bên cạnh việc tham quan cảnh đẹp, anh gợi ý du khách nên thử những trải nghiệm rất riêng của vùng đất này như cà phê Khe Sanh, thịt trâu hay các món ăn mang ảnh hưởng văn hóa Lào.

Một điểm đến hoang sơ ở Quảng Trị mà gia đình này cũng rất yêu thích đó là Mũi Lay - mũi đá lấn ra biển khoảng 500m, cách biển Cửa Tùng khoảng 7km về phía Bắc. Phía trên Mũi Lay là bãi cỏ xanh mướt, bằng phẳng, phía dưới là bãi cát trắng tinh, bãi đá đen đủ hình thù kỳ lạ, độc đáo và vùng biển trong xanh bao la.

Điểm cắm trại ở Mũi Lay

Bãi biển nơi đây trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng, êm ái, bãi cát trắng thoai thoải và trải dài, rất sạch sẽ. Người dân địa phương cũng hay lui tới khu vực này để tắm biển. Bãi đá ven biển là nơi cư ngụ của nhiều loại ốc, cá, cua nên du khách có thể trải nghiệm bắt hải sản.

"10-11h là giờ thuyền chài cập bến, du khách căn giờ ra đón sẽ mua được hải sản ngon, đặc biệt tôm hùm rất tươi, thịt chắc nịch và giá phải chăng", anh Nhật bật mí.

Bữa trưa no nê, ngon miệng với tôm hùm hấp của gia đình Hà Nội

Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật