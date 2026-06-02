LỜI TOÀ SOẠN Những mỹ nhân đội vương miện không chỉ là đại diện cho phái đẹp mà còn gánh trên vai nhiều trọng trách như bao người phụ nữ khác, đó là làm vợ, làm mẹ. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài về các hoa hậu làm mẹ gồm Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, H'Hen Niê. Họ có hoàn cảnh không giống nhau. Người từng đổ vỡ từng nuôi cả con riêng của chồng hàng chục năm, người làm dâu hào môn và đang là mẹ của một bé gái xinh xắn ở tuổi học chữ, người vừa mới làm mẹ một thời gian ngắn. Cả 3 hoa hậu đều có điểm chung là hết lòng vì gia đình, yêu thương con và giữ hình ảnh một hoa hậu đẹp trong mắt công chúng.

8 năm yêu trong im lặng, rồi kết hôn, rồi làm mẹ - hành trình ấy đã thay đổi H'Hen Niê theo những cách mà không một sân khấu hoa hậu nào có thể dạy được. Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, người đẹp Ê Đê kể về cuộc sống gia đình sau hào quang, những đêm stress vì muốn làm mẹ tốt nhất và triết lý "biết đủ" của người từng đi lên từ buôn làng Đắk Lắk.

Người đàn ông bước ra từ sau ống kính

- Kỷ niệm 2 năm ngày về chung nhà, Hen (tên gọi thân mật - PV) nhắn với chồng: "Cảm ơn anh Khôi vì hành trình 8 năm qua" nhưng cũng thú nhận là "đi hẹn hò mà lòng nôn nao nhớ Harley". Người chiếm nhiều tâm trí của Hen, từ chồng sang con, thú vị thế nào?

Từ lúc có con, 2 vợ chồng tôi hầu như hiếm có khoảng thời gian đi riêng với nhau, trừ lúc đi công việc. Bây giờ thế giới của tôi chỉ có con thôi, điện thoại hết dung lượng bộ nhớ luôn vì toàn hình của con. Đi làm hay đi đâu xa một chút là tôi gọi điện hoặc kiểm tra camera xem con gái đang làm gì. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy mặt con là có năng lượng rồi. Mà không phải chỉ tôi như vậy đâu, chồng tôi cũng y chang. Hồi xưa vừa về nhà là "vợ yêu ơi" còn bây giờ "con gái yêu ơi" nên chưa biết ai ghiền con nhiều hơn ai.

- Hành trình 8 năm yêu kín tiếng rồi mới công khai người yêu rồi âm thầm kết hôn. Cuộc sống gia đình của Hen hiện giờ khá cởi mở với công chúng hay còn góc riêng nào khán giả chưa được thấy sau những hình ảnh, video social?

Tôi kín tiếng chuyện tình cảm vì nghĩ đó là chuyện riêng, giữ được bao lâu thì giữ. Tôi cũng sợ nếu không may có vấn đề gì thì không chỉ mình buồn mà khán giả cũng buồn. Đến thời điểm hai đứa quyết định gắn bó gọi là gia đình, tôi mới thoải mái chia sẻ hơn vì đó là chuyện vui.

Tất nhiên không phải chuyện gì cũng lên mạng xã hội nhưng nhờ chia sẻ những hình ảnh tích cực, tôi nhận nhiều góp ý của các mẹ bỉm, giúp vợ chồng tôi học hỏi kinh nghiệm trong hành trình làm cha làm mẹ.

Gia đình hạnh phúc của H'Hen Niê.

- Nhiều người nói anh Tuấn Khôi "hy sinh" sự riêng tư khi lấy H'Hen Niê vì anh vốn kín tiếng, nay mọi khoảnh khắc gia đình đều thành nội dung. Chồng đã thực sự quen với cuộc sống "social" sau khi được vợ chính thức công khai cho tới bây giờ?

Anh Khôi cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên ít nhiều không lạ với ống kính máy quay. Chỉ khác là hồi xưa anh là người cầm máy, còn bây giờ anh xuất hiện trong ống kính của mọi người. Đối diện với điều đó, anh có chút ngại ngùng nhưng tôi thấy như vậy mới đúng là con người mà tôi yêu. Hiện tại, anh đã quen với việc ra ngoài được mọi người nhận ra là chồng tôi và hỏi thăm. Anh vui và cởi mở trò chuyện cùng mọi người, cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái lên mạng xã hội rồi.

- Là nhiếp ảnh gia, chắc anh Tuấn Khôi đã chụp hàng nghìn bức ảnh của Hen nhưng bức ảnh nào anh ấy chụp Hen và con mà Hen yêu thích và thường xem lại nhất? Khoảnh khắc ấy đặc biệt với Hen thế nào?

Anh Khôi chụp 2 mẹ con nhiều lắm, tấm nào anh chụp cũng đặt cảm xúc vào dù đó là tấm tôi đang không trang điểm, mặc đồ bình thường ở nhà qua ống kính của anh cũng trở nên có hồn. Với tôi, những tấm ảnh đó không thể đặt lên so sánh đẹp xấu mà đáng quý vì lưu giữ khoảnh khắc yêu thương của gia đình.

Giữa hai dòng họ, tình thương cho con là điều quan trọng hơn cả

- Bé Harley mang họ Niê theo chế độ mẫu hệ Ê Đê, thừa kế tài sản từ mẹ trong khi anh Tuấn Khôi cháu đích tôn 3 đời bên nhà chồng. Hai nền văn hóa, hai quan niệm về dòng tộc và thừa kế cùng tồn tại trong một gia đình nhỏ, thực tế có những câu chuyện thú vị nào khi mọi người trong gia đình nói chuyện về Harley?

Nhắc đến Harley, gia đình nội ngoại đều chung một chủ đề: Bé đã biết bò, biết nói chưa? Còn những vấn đề khác mọi người không bàn luận nhiều. Điều tuyệt vời nhất là tình thương cả nhà dành cho con. Harley lớn lên trong tình yêu của mọi người, sẽ được dạy dỗ và biết văn hóa của cả 2 bên. Tôi nghĩ người lớn nên để con trẻ được lớn lên, phát triển một cách vô tư hồn nhiên. Tôi trân trọng điều đó.

H'Hen Niê tươi tắn bên con gái Harley (Niê Nguyễn Mộc Đan).

- Nhiều bà mẹ chia sẻ rằng khoảng thời gian từ 3 đến 8 tháng đầu là giai đoạn "cô đơn nhất" - con chưa biết nói, cơ thể vừa thay đổi, công việc gác lại. Hen có trải qua cảm giác đó hay hành trình của mình thực sự suôn sẻ như những gì được chia sẻ?

Cũng có những lúc tôi stress và lo âu nhưng không phải vì sự thay đổi cơ thể hay công việc gác lại. Tôi stress vì muốn làm những điều tốt nhất cho con. Tôi tìm hiểu kiến thức qua bạn bè, qua mạng xã hội rồi chắt lọc và kết hợp với kinh nghiệm thực tế vì có những thứ phù hợp với con mình, có cái không. Đây là hành trình vợ chồng tôi "lớn" cùng con - làm ba mẹ cần học rất nhiều và không ngừng hoàn thiện bản thân.

- Hiện tại, sức khỏe của Hen sau sinh được phục hồi như thế nào, không chỉ về vóc dáng mà về năng lượng, giấc ngủ, cảm xúc? Và Hen đang duy trì lối sống thế nào giữa lịch chăm con và lịch công việc ngày càng dày trở lại?

Có lẽ vì tôi duy trì nền tảng thể lực đều đặn từ trước khi mang thai nên sau sinh hồi phục khá nhanh. Tôi không ép bản thân trở lại ngay lập tức mà lắng nghe cơ thể để điều chỉnh, bắt đầu thể thao từ từ với những bài tập nhẹ, nhận lịch công việc đều đặn hơn cùng những dự án dài hơi sắp tới. Chồng hỗ trợ tôi chăm con và sắp xếp công việc nên tôi cũng yên tâm đi làm. Nói chung tôi hoàn toàn trở lại với công việc và năng lượng được nạp đầy đủ rồi.

H'Hen Niê và con gái:

Đã qua rồi giai đoạn sợ bị lãng quên

- Từng hoạt động với lịch trình dày đặc trước khi sinh, giờ chị chọn làm việc có chọn lọc. Hen tự đặt giới hạn như thế nào để mọi người không quên mình khi vắng mặt quá lâu?

Tôi hoạt động nghệ thuật cũng hơn 10 năm, đã qua giai đoạn sợ khán giả quên mình. Giờ tôi chú trọng hơn vào chất lượng công việc, vào những giá trị mình xây dựng trong lòng khán giả. Mình có thể không xuất hiện nhiều như trước nhưng mỗi lần xuất hiện phải chỉn chu và mang lại năng lượng tích cực. Tôi ưu tiên đường dài hơn là chạy thật nhanh và gấp gáp.

- Sau sinh, Hen nói: "Tôi có gia đình nhỏ và con gái Harley, như vậy là đủ. Khi biết đủ, mình sẽ thấy hạnh phúc". Trước đây chị đặt mục tiêu, chinh phục từng thứ từ cuộc sống nghèo khó đến sân khấu Miss Universe. Cái "biết đủ" trong H'Hen Niê giờ thế nào?

Ở mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ có những định nghĩa về hạnh phúc khác nhau, chỉ cần biết đủ cảm nhận được hạnh phúc. Tôi không chạy theo những điều thức thời mà trân trọng những gì mình đang có. Nói vậy không có nghĩa là tôi không có mục tiêu cố gắng - tôi vẫn có nhưng "cái đủ" với tôi bây giờ đơn giản hơn: biết điều gì quan trọng và nên nắm giữ. Hiện tại, tôi thấy đủ vì có gia đình nhỏ, có công việc, sự yêu thương quan tâm của mọi người.

