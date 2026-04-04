Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên với 25.000 khán giả, lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức chính thức trở lại với năm 2026 mang chủ đề Chiến binh bình minh.

Chủ đề Forestival 2026 bắt nguồn từ phát hiện khoa học vào cuối năm 2017, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu quốc tế, các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương gần như nguyên vẹn của cá thể TBH1 có niên đại 12.000 năm tại hang Thung Bình 1, quần thể Tràng An. Hình ảnh người tiền sử thích nghi và sinh tồn qua kỷ băng hà trở thành linh hồn của toàn bộ lễ hội năm nay.

2pillz, Hà Anh Tuấn trong sự kiện.

Đêm nhạc ngày 30/5/2026 tại Quảng trường Bình Minh - Ninh Bình sẽ quy tụ: Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Grey D, Phùng Khánh Linh, Maydays, prizeE, Lezill và 2pillz. Đây là lần đầu tiên không gian Quảng trường Bình Minh - nằm giữa quần thể sinh thái Tràng An, Bái Đính - được quy hoạch chuyên biệt cho sự kiện quy mô quốc tế với sức chứa hàng chục nghìn người.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết không đặt ra khuôn mẫu cứng nhắc cho từng nghệ sĩ. ''Mỗi nghệ sĩ sẽ tự định hình phần trình diễn của mình từ những ca khúc quen thuộc được phối âm lại với thanh âm thiên nhiên, đến những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ Hà Anh Tuấn đến nhóm UPRIZE'' - Cao Trung Hiếu nói.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ:

Ca sĩ Hà Anh Tuấn nhấn mạnh công nghiệp văn hóa không nên đo bằng số vé bán ra mà phải đo bằng cảm giác tự hào về cội nguồn mà nó khơi dậy trong lòng người xem.

Song hành với đêm diễn, Forestival 2026 triển khai hai hoạt động mở rộng. Creative Camp - Trại sáng tạo mời các nghệ sĩ và nhà sáng tạo trải qua 3 giai đoạn: thực địa tại Ninh Bình, bàn luận liên ngành và phác thảo ý tưởng - dự kiến diễn ra 2-3 tuần trước lễ hội, mỗi đợt khoảng 50-60 người tham gia.

Hoạt động trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - nơi sinh sống của hơn 300 cá thể Voọc mông trắng dành cho 1.000 khán giả đầu tiên mua vé, tập trung vào các loài cây bản địa như Vàng nước, Sung, Tre gai và Tràm nước nhằm phục hồi sinh cảnh cho loài linh trưởng quý hiếm này.

Lễ hội phát hành 5 hạng vé lấy cảm hứng từ vòng đời của rừng: Hạt - Mầm - Cây - Rừng - Bình Minh mở bán từ ngày 8/4.

Ảnh, video: HM