Với khoảng 20.000 khán giả góp mặt tại Sân vận động Đà Lạt tối 17/1, đêm nhạc The Rose - live concert của Hà Anh Tuấn kéo dài hơn 4 giờ không chỉ là bữa tiệc âm thanh mà còn là hành trình cảm xúc sâu lắng.

Điểm nhấn là sân khấu được biến hóa thành khu vườn hoa hồng đỏ thẫm giữa màn đêm. Toàn bộ không gian ngập trong tông đỏ chủ đạo - từ sàn diễn, backdrop đến hệ thống đèn LED - mang đến cảm giác vừa lãng mạn, vừa mạnh mẽ, đúng với thông điệp đóa hồng rực rỡ mà Hà Anh Tuấn gửi gắm.

Sân khấu concert "The rose" của Hà Anh Tuấn.

Từ đầu giờ chiều, fan đã xếp hàng trật tự trước cổng, hầu hết mặc đồ đỏ hoặc quàng khăn đỏ. Nhìn từ trên cao, cả sân vận động như cánh đồng hoa hồng khổng lồ. Dù trời lạnh buốt, không ai rời sớm - đúng như lời Hà Anh Tuấn đùa: "Đã lên Đà Lạt thì không có lý do gì để về sớm".

Đêm nhạc mở màn bùng nổ bằng mash-up Tháng mấy em nhớ anh, nối tiếp liền mạch với Phố mùa đông da diết. Dù tiết lộ đang bị tiền đình, giọng hát Hà Anh Tuấn vẫn ấm áp, tròn trịa. Thành phố sương – ca khúc được viết riêng dành tặng Đà Lạt - vang lên như lời thì thầm yêu thương của phố núi, khiến cả sân vận động chìm trong cảm xúc.

Vũ.

Vũ. mang đến luồng gió trẻ trung với màn song ca Lạ lùng tình tứ, rồi độc tấu Anh nhớ ra, hát chay Bước qua mùa cô đơn cùng hàng ngàn khán giả hòa giọng và khoe nội lực hiếm có qua Bình yên. Phần kết thúc của Vũ. là Dành hết xuân thì để chờ nhau - bài hit thành công với Hà Anh Tuấn.

Vũ. song ca Hà Anh Tuấn:

Ca khúc mới Khách thơ lần đầu trình diễn đầy thi vị, tiếp nối là Em - sáng tác Vũ Cát Tường dành riêng cho Hà Anh Tuấn. Trong phần giao lưu này, anh hài hước nhắc lại chuyện mặc áo hở lưng ở concert trước khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Vũ Cát Tường trở lại với Vết mưa song ca xúc động. Cô tiết lộ đây là lần đầu sau 9 năm mới hát chung cùng Hà Anh Tuấn - rồi độc tấu Từng là, Mơ và Cô gái từ hôm qua. Hai nghệ sĩ sau đó có màn giao lưu, trêu đùa nhau khiến không khí thêm phần rộn ràng.

Hà Anh Tuấn và Vũ Cát Tường.

Từ đống tro tàn của Chillies vang lên day dứt khi Hà Anh Tuấn thừa nhận từng trải qua giai đoạn rơi xuống vực sâu. Anh giới thiệu guitarist Dũng Đà Lạt và cùng trình diễn liên khúc gợi nhớ hành trình cũ: Ướt lòng, Tiếng gió xôn xao.

Bất ngờ lớn đến từ Nguyễn Hùng Mưa đỏ khi anh lần đầu song ca cùng Hà Anh Tuấn với liên khúc Dấu phố em qua – Năm ngón bàn tay (nhạc phim Đàn cá gỗ), tiếp nối Phép màu, Còn gì đẹp hơn và Người tình mùa đông.

Nguyễn Hùng và Hà Anh Tuấn song ca "Người tình mùa đông".

Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng trong năm 2025, Còn gì đẹp hơn là ca khúc anh nghe nhiều nhất. Anh gọi Nguyễn Hùng là “một người yêu nước” và nói: không có đóa hoa hồng nào rực rỡ bằng sự tận hiến cho quê hương, cho tình phụ tử. Nguyễn Hùng xúc động đáp lại đây là kỷ niệm không thể nào quên.

Nguyễn Hùng song ca với Hà Anh Tuấn:

Hương Tràm đẩy cao trào phần cuối bằng Em gái mưa song ca, độc tấu hit mới Ước anh nhiều nỗi buồn và ca khúc đầu tay sau The Voice Ngại ngùng. Hai người tiếp tục song ca Cho em gần anh thêm chút nữa rồi Xuân thì của Phan Mạnh Quỳnh đầy da diết.

Trong phần giao lưu sau tiết mục Em gái mưa, Hương Tràm hỏi Hà Anh Tuấn về số bông hồng đạo cụ trên sân khấu để dẫn dắt tới màn làm ảo thuật tặng anh một bông hồng. Tuy nhiên, sau khi được tặng hoa, Hà Anh Tuấn cười lớn đáp lại: “Hâm cỡ này luôn hả?”, khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Chương trình khép lại bằng Tháng tư là lời nói dối của em và liên khúc của Phạm Toàn Thắng - những bản hit gắn bó nhất với 20 năm sự nghiệp của Hà Anh Tuấn.

Gần cuối show, Hà Anh Tuấn có những phút trò chuyện sâu lắng. Anh nhắc khán giả giữ ấm giữa thời tiết lạnh của Đà Lạt, tri ân 20 năm ca hát. Đặc biệt, khi nói về khán giả đồng hành từ ngày đầu nhưng giờ không còn, anh chia sẻ: "Giống như cánh hoa tàn là cánh hoa đẹp nhất… Chúng ta sẽ giữ lại tất cả những điều ấy là tài sản vô giá của ký ức".

Hà Anh Tuấn nói cuộc đời của anh đẹp nhất là âm nhạc, mỗi ngày anh hát, anh cất giấu tất cả gương mặt khán giả vào trái tim mình, chỉ biết đang sống rất xứng đáng cuộc đời rất đáng sống.

Dư âm concert còn lan tỏa mạnh mẽ hơn khi Hà Anh Tuấn đại diện khán giả The Rose concert quyên góp 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết - hành động tử tế tiếp nối truyền thống nhân văn trong các concert của anh.

The Rose concert không chỉ thành công về quy mô, kỹ thuật mà còn khẳng định vị thế đặc biệt của Hà Anh Tuấn. Dù có những điểm nhỏ như pháo hoa bị khuất hay một số ca khúc được mong chờ chưa vang lên, đêm nhạc vẫn là ký ức đẹp đầy nhân văn giữa phố núi mù sương.

