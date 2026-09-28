Cody Gakpo ghi bàn ở phút bù giờ giúp Hà Lan cầm hòa Đức 1-1, trong trận đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng "cỗ xe tăng".
Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange
Nhận định bóng đá Hà Lan vs Đức: Hà Lan gặp Đức ở Nations League cùng đánh dấu kỷ nguyên mới với Xavi và Jurgen Klopp
Đức bước vào giai đoạn mới bằng trận đại chiến Hà Lan, với kỳ vọng Jurgen Klopp khơi dậy bản sắc của đội tuyển 4 lần vô địch World Cup.
Cựu thuyền trưởng Barca, Xavi đã được chọn làm người kế nhiệm Ronald Koeman, trở thành HLV trưởng mới tuyển Hà Lan với hợp đồng có thời hạn 4 năm.