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Đội hình ra sân tuyển Hà Lan
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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
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Đội khách sớm tổn thất nhân sự khi Cody Gakpo rời sân vì chấn thương
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Tuy nhiên, Hà Lan có bàn mở tỷ số trên chấm penalty
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Meerdink dứt điểm chính xác khai thông bế tắc
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Lan
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Ngay đầu hiệp hai, Serbia tìm được bàn gỡ của Luka Jovic
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Tuy nhiên, đây là ngày đấu của tiền đạo 23 tuổi đang chơi cho Az Alkmaar - Meerdink
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Chân sút Hà Lan kết thúc chân trái nâng tỷ số lên 2-1
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Xavi có những điều chỉnh ở khoảng thời gian cuối trận để bảo toàn lợi thế
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Hà Lan giành chiến thắng xứng đáng

Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange