1h45 ngày 25/9, sân Johan Cruyff:

Trận Hà Lan gặp Đức tại Amsterdam lúc 1h45 ngày 25/9 (giờ Hà Nội) có sức hút vượt ra ngoài vòng mở màn UEFA Nations League 2026/27 (bảng A2, League A).

Trên hai băng ghế huấn luyện, Jurgen Klopp và Xavi Hernandez cùng ra mắt đội tuyển mới. Cả hai tiếp quản những nền bóng đá giàu truyền thống sau thất vọng ở World Cup 2026, và trận đầu tiên lại đưa họ đối diện nhau.

Xavi trong buổi tập của Hà Lan. Ảnh: Oranje

Với Xavi, cuộc hẹn còn gợi một sự trùng hợp thú vị. Năm 2021, ông trở lại Barcelona làm HLV trưởng sau khi Ronald Koeman rời ghế, với Sergi Barjuan tạm quyền trong khoảng thời gian chuyển giao.

Đúng 5 năm sau, Xavi một lần nữa kế nhiệm Koeman, lần này ở tuyển Hà Lan. Một người Tây Ban Nha được giao dẫn dắt “Oranje” có vẻ lạ lẫm, nhưng thứ bóng đá Xavi lớn lên cùng tại Barcelona lại mang dấu ấn sâu đậm của Johan Cruyff.

Xavi thừa nhận mình bị thu hút bởi truyền thống tấn công, kiểm soát bóng và sáng tạo của người Hà Lan. Trên thực tế, ông là một trong những học trò xuất sắc nhất của “Cruyffismo” trong thế kỷ 21.

Bên kia chiến tuyến, Klopp cũng trở lại đường biên với một thử thách mới. Sau Mainz, Dortmund và Liverpool, lần đầu tiên ông làm HLV đội tuyển quốc gia.

Người Đức kỳ vọng năng lượng và khả năng gắn kết tập thể của Klopp sẽ giúp họ vượt qua cú sốc bị loại sớm ở World Cup.

Klopp bắt đầu công việc theo cách không điển hình: lập danh sách 44 cầu thủ chia hai nhóm, một lựa chọn cho thấy Đức muốn dùng loạt trận đầu để tìm lực lượng cho chặng đường dài.

Klopp chuẩn bị cho màn ra mắt được mong đợi. Ảnh: DFB

Khó đòi hỏi hai đội lập tức mang đầy đủ dấu ấn của HLV mới. Cả hai đều chỉ có ít ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu, còn những thay đổi về con người và lối chơi cần nhiều thời gian hơn.

Nhưng chính điều đó khiến cuộc gặp ở Amsterdam đáng chờ đợi. Cả người hâm mộ Hà Lan và Đức đều mong chờ được thấy những ý tưởng đầu tiên, từ cách Xavi muốn Hà Lan chủ động giữ bóng đến tinh thần thi đấu rực lửa mà Klopp mong đợi ở Đức.

Hai màn ra mắt, hai cuộc tái thiết và một cuộc đối đầu lâu đời của bóng đá châu Âu. Người hâm mộ đang kỳ vọng được chứng kiến trận đấu gợi lại đỉnh cao cuộc chiến giữa “Oranje” và “Die Nationalelf” như thập niên 1970.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Koopmeiners, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.

Đức (4-3-2-1): Ter Stegen; Treu, Jonathan Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Nmecha; Karl, Musiala, Schade; Kai Havertz.

Dự đoán: Hòa 2-2.