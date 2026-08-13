Xavi, 46 tuổi, sẽ tiếp tục sự nghiệp huấn luyện với cuộc thử thách mới ở ĐTQG Hà Lan. LĐBĐ Hà Lan thông qua các kênh truyền thông xã hội, xác nhận việc bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Barca thay Ronald Koeman, với hợp đồng có thời hạn đến 2030.

Trước khi Xavi được chọn, các HLV Roberto Martinez, người chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup, và cựu cầu thủ Barca, Michael Reiziger đang nắm U21 Hà Lan, được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng tuyển Hà Lan.

Xavi trỏ thành HLV trưởng mới của tuyển Hà Lan. Ảnh: Transfer News Live

Đây là lần tái xuất đầu tiên của Xavi, kể từ khi chia tay Barca vào 2024. Với hợp đồng có thời hạn 4 năm, tức Xavi sẽ lãnh trọng trách cùng tuyển Hà Lan giành vé và chinh chiến tại VCK World Cup 2030.

Ở World Cup vừa qua, Hà Lan do Ronald Koeman dẫn dắt, dừng bước ngay vòng 32 đội, sau khi để thua 2-3 Maroc trên loạt đấu cân não (hòa 1-1 trong 120 phút).

Bản thân Xavi bày tỏ cảm xúc về mối lương duyên với sắc cam: “Được trở thành HLV trưởng của đội tuyển hà Lan là một vinh dự lớn. Là người trưởng thành từ học viên Barcelona, chịu ảnh hưởng lớn từ Johan Cruyff và Rinus Michels, tôi cảm thấy có một mối liên hệ đặc biệt với bóng đá Hà Lan”.

Xavi cũng không quên nhắc đến 2 người thầy cũ của mình là Louis Van Gaal và Frank Rijkaard, đồng thời chia sẻ thêm:

“Hà Lan có một nền văn hóa bóng đá phong phú và một tâm nhìn rõ ràng mà tôi luôn có sự đồng điệu: lối chơi tấn công, kiểm soát bóng, đi kèm sự sáng tạo, đầy nhiệt huyết và quyết tâm.

Mục tiêu cuối cùng luôn là chiến thắng, nhưng tôi muốn cùng tuyển Hà Lan giành chiến thắng theo cách thể hiện được những sự đặc sắc đó và mang lại niềm vui cho người hâm mộ khi dõi theo đội chơi bóng”.