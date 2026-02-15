Ca khúc do Tăng Nhật Tuệ sáng tác, đánh dấu màn tái hợp sau 16 năm kể từ bản hit Tình nhân.

Sau một thời gian lắng lại để chiêm nghiệm và làm mới bản thân, Hà Linh lựa chọn trở lại bằng một bản ballad mang màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu nội tâm - yếu tố đã làm nên dấu ấn riêng của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Phát hành vào đúng ngày 14/2, Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi không kể một câu chuyện tình yêu trọn vẹn mà chạm đến những khoảng lặng và những câu hỏi bỏ ngỏ sau chia xa: vì sao xa nhau, bao giờ quay lại và liệu có nhất thiết phải là em?

Ca sĩ Hà Linh.

Ca khúc mở ra không gian cảm xúc rất đời với hình ảnh mưa xuân lất phất, thời khắc giao thừa cận kề, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời - đối lập với những giọt nước mắt lặng lẽ của người ở lại. Hình ảnh pháo hoa vừa tượng trưng cho khoảnh khắc đẹp đẽ, vừa là ẩn dụ cho những điều mong manh, bùng sáng rồi tan biến. Nỗi đau trong bài hát không bị níu kéo hay bi lụy mà được thả bay lên trời để người trong cuộc có thể học cách bước tiếp, không còn chơi vơi trong cảm xúc cũ.

Điểm nhấn của sản phẩm lần này nằm ở cách xử lý giọng hát. Hà Linh sử dụng kỹ thuật airy voice - lối hát nhẹ, thoáng, nhiều khoảng thở giúp cảm xúc được truyền tải tinh tế và tiết chế.

Chia sẻ về lần tái xuất, Hà Linh cho biết cô lựa chọn ca khúc này vì tìm thấy chính mình trong đó: "Tôi thấy mình trong bài hát, không phải ở nỗi buồn mà ở khoảnh khắc đứng dậy sau nỗi buồn. Valentine không chỉ dành cho những cặp đôi hạnh phúc mà còn cho những người từng yêu, từng đau nhưng vẫn trung thực và tin vào cảm xúc của mình".

Sản phẩm cũng đánh dấu cuộc hội ngộ được chờ đợi giữa Hà Linh và Tăng Nhật Tuệ. Tăng Nhật Tuệ vẫn giữ khả năng viết ca khúc chạm tới những vùng mong manh của nội tâm nhưng ca từ đã tiết chế hơn, nhiều khoảng lặng và câu hỏi bỏ ngỏ. Ở chiều ngược lại, Hà Linh hát bằng trải nghiệm, bằng độ từng trải của thời gian thay vì sự bùng nổ cảm xúc.

MV "Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi"

Tối 14/2, Phan Đinh Tùng và ca sĩ Phương Thanh có buổi gặp mặt báo chí giới thiệu MV Happy New Year chính thức phát hành trên nền tảng YouTube.

Mở đầu chương trình, Phan Đinh Tùng và Phương Thanh trình diễn live ca khúc Có lẽ nào (Thu cuối), khuấy động không khí khán phòng. Bên cạnh những chia sẻ về MV Happy New Year và các kế hoạch sắp tới, nam ca sĩ còn liên tiếp thể hiện loạt ca khúc thuộc dự án Đinh Music. Với dự án tâm huyết này, anh cùng ban nhạc đã tập luyện từ đầu giờ chiều để mang đến những tiết mục chỉn chu và giàu cảm xúc cho khán giả.

Chia sẻ về quá trình hình thành ca khúc Happy New Year, Phan Đinh Tùng cho biết ý tưởng ban đầu của anh là khép lại chuỗi dự án bằng một bài hát mang chủ đề Năm mới – New year - Tết như một điểm kết cảm xúc trọn vẹn. Nam ca sĩ từng ngỏ lời đặt hàng Bùi Công Nam sáng tác, tuy nhiên do lịch làm việc dày đặc của nam nhạc sĩ, kế hoạch này không thể thực hiện. Áp lực về thời gian cùng mong muốn hoàn thiện dự án đã trở thành động lực để Phan Đinh Tùng tự mình ngồi xuống và trực tiếp sáng tác Happy New Year.

Phan Đinh Tùng và ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: Thành Đạt

Để ca khúc dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo, Phan Đinh Tùng lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc của bài hát Khúc hát mừng sinh nhật.

Happy New Year có giai điệu ngắn gọn, gồm bốn câu hát chính, đồng thời có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm giúp khán giả ở nhiều quốc gia, nền văn hóa khác nhau có thể dễ dàng tiếp cận và cùng hòa giọng trong thời khắc đón năm mới.

Đây cũng là sáng tác mới nhất của Phan Đinh Tùng, được định hướng như một ca khúc kết nối Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, mang tính phổ quát và dễ đồng cảm với khán giả ở nhiều nền văn hóa. Happy New Year vì thế mang tinh thần dung hòa giữa bản sắc Á Đông và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Điểm nhấn của ca khúc là phần rap mang tính giao thoa thể loại, góp phần tạo nên màu sắc mới mẻ. Phan Đinh Tùng đã mời rapper GDucky tham gia dự án. Sau quá trình trao đổi và đồng sáng tạo, GDucky đã hoàn thiện hai verse rap phù hợp với tinh thần chung của bài hát, được kỳ vọng mang đến sự hấp dẫn và khác biệt cho ca khúc khởi đầu năm mới này.

Song song với phần âm nhạc, MV Happy New Year do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện cũng lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt so với nhiều sản phẩm Tết quen thuộc. Thay vì khai thác hình ảnh gia đình sum họp hay những biểu tượng truyền thống lặp lại, MV sử dụng ngôn ngữ thời trang để kể câu chuyện năm mới – nơi Tết không chỉ là sự trở về mà còn là khoảnh khắc mỗi người định hình bản thân khi bước sang một chu kỳ mới của thời gian.

Đặc biệt, MV Happy New Year còn gây chú ý khi quy tụ dàn cameo đông đảo và giàu cá tính như Nguyễn Hải Phong, Đăng Khôi, Kiên Ứng, Duy Nhất, Ưng Đại Vệ, Phạm Việt Hoàng, Tới, Kim Cương…