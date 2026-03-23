Ngày 16/3/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Dự án Khu đô thị mới Hateco Đông Anh (tên thương mại là The InterCentral) của Công ty CP Tập đoàn Hateco tại xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh cũ), theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển đô thị dài hạn của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.

Tọa lạc tại khu vực Vành đai 3, dự án The InterCentral có thể kết nối nhanh với khu vực dự kiến các nhà ga của hai tuyến Metro số 4 và Metro số 6, theo quy hoạch đường sắt đô thị Hà Nội. Với quy mô hơn 42 ha, tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc của hơn 18.000 cư dân. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo đà phát triển mới cho thị trường bất động sản phía Bắc Thủ đô, trong bối cảnh hạ tầng giao thông chiến lược đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị The InterCentral

Bước chuyển trong tư duy quy hoạch đô thị

Thị trường bất động sản Hà Nội những năm gần đây chứng kiến sự dịch chuyển mạnh về các cực tăng trưởng mới, trong đó khu vực phía Bắc sông Hồng vẫn được đánh giá là “vùng đất còn dư địa lớn” nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Dự án khu đô thị The InterCentral được triển khai góp phần hiện thực hoá xu hướng mô hình đô thị TOD: phát triển không gian mật độ tối ưu gắn liền với các trục giao thông công cộng huyết mạch. Dự án được quy hoạch theo mô hình “đô thị nén” - nơi không gian sống, làm việc và hạ tầng được tổ chức đồng bộ, hướng đến phong cách sống hiện đại, tiết kiệm thời gian và tài nguyên đô thị.

Tại ô quy hoạch IV.8.1 với quỹ đất hơn 42 ha, dự án khu đô thị The InterCentral được đánh giá là mang ý nghĩa chiến lược phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng lớn, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, giảm thiểu khí thải.

Theo Chủ trương đầu tư vừa được phê duyệt, dự án có các tòa tháp cao từ 45–60 tầng, kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo kiến trúc mới cho cửa ngõ phía Bắc Hà Nội. Chủ đầu tư cam kết sẽ dành hơn 7,2 ha cho mặt nước và gần 4 ha không gian xanh và công viên nội khu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích dự án. Đây được xem là điểm nhấn cho định hướng phát triển bền vững, cân bằng giữa đô thị nén và chất lượng sống.

Vị trí dự án The InterCentral nằm tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hoàng Sa, thuận lợi cho kết nối giao thông theo mô hình T.O.D

"DNA" của mô hình T.O.D

Theo quy hoạch, dự án nằm trong vùng kết nối của hai tuyến metro chiến lược của Thủ đô là Metro số 4 và Metro số 6, tạo nên khả năng tiếp cận giao thông công cộng quy mô lớn. Nhờ lợi thế này, The InterCentral được đánh giá có tiềm năng hình thành một “Super Hub”, nơi giao thoa của các dòng lưu chuyển đô thị, đồng thời tạo ra không gian phát triển sôi động cho thương mại, dịch vụ và cộng đồng cư dân hiện đại.

Thực tế tại nhiều đô thị lớn như Tokyo, London hay Singapore cho thấy, các khu đô thị TOD thường trở thành những trung tâm phát triển mới của thành phố, nơi giá trị bất động sản, hoạt động thương mại và nhịp sống đô thị cùng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Trên nền tảng hạ tầng đồng bộ, dự án được quy hoạch theo mô hình "thành phố thu nhỏ" với 10 tòa căn hộ cao cấp, 2 tòa tháp đôi tổ hợp văn phòng hạng A, khách sạn quốc tế, nhà phố thương mại, khu biệt thự khép kín cùng hệ thống giáo dục và y tế, hướng tới hình thành một cộng đồng sống hiện đại, văn minh và bền vững lâu dài.

Bên cạnh lĩnh vực Bất động sản, Hateco Group còn được biết đến là chủ đầu tư của các dự án về logistics, hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư cảng biển như: KCN Bắc Tiền Phong (DEEP C), Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), Cảng cạn ICD Long Biên... Ngày 16/03/2026, liên danh Hateco Group – AMP Terminals (thành viên Tập đoàn A.P. Moller-Maersk - Đan Mạch) vừa được lựa chọn là nhà đầu tư của siêu dự án cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng với tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị The InterCentral được vừa được phê duyệt kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực và khẳng định vị thế của Hateco Group hướng tới trở thành một nhà phát triển bất động sản bền vững, chuyên nghiệp.

(Nguồn: Hateco Group)