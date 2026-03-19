Bộ Chính trị nhận định trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, việc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược, lâu dài.

Nghị quyết đề ra các mục tiêu đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố (TP) thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm hồi tháng 1. Ảnh: TTXVN

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Hướng tới 100 năm giải phóng Thủ đô (2054) và đến năm 2065, Hà Nội là TP toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Nghị quyết cũng đề ra từng chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn khác nhau. Cụ thể, giai đoạn 2026-2030: tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt trên 113 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 12 nghìn USD.

Giai đoạn 2031-2035: tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 18,8 nghìn USD…

Giai đoạn 2036-2045: tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11%/năm. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực.

Giai đoạn 2046-2065: tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỷ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD, thuộc nhóm cao trên thế giới.

Hà Nội được trao nhiều cơ chế, thẩm quyền

Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp. Mục tiêu được đưa ra là đầu tư xây dựng nhanh hệ thống đường sắt đô thị, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100km, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành.

Nghị quyết cũng đưa ra nhiệm vụ phát triển đường sắt tốc độ cao kết nối vùng, cảng sông, sân bay; khai thác lưỡng dụng sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc; nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế thứ hai của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam.

Đồng thời, nghị quyết đưa định hướng phát triển "thung lũng công nghệ", trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với giáo dục, đào tạo và y tế chất lượng cao.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo là phân cấp, phân quyền triệt để cho TP trong các lĩnh vực (trừ các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo); tăng thẩm quyền của chủ tịch UBND các cấp; cho phép TP được ban hành văn bản để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội khác hoặc chưa có quy định của cơ quan nhà nước; mở rộng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm trong tổ chức bộ máy, quản trị hành chính.

Trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Hà Nội được quyết định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của TP, chế độ công vụ, công chức, viên chức, thu nhập, tiền thưởng, bảo đảm tăng cường phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực.

Thủ đô chủ động xây dựng cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), các cơ chế, chính sách mới hoặc khác với quy định của pháp luật, từ đó tổng kết, đề xuất nhân rộng trên phạm vi cả nước. Bộ Chính trị cũng gợi mở việc có cơ chế bảo vệ cán bộ, miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với các trường hợp không tư lợi, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn được giao theo quy định trong thực hiện nhiệm vụ.

Hà Nội quyết định việc di dời các cơ sở giáo dục đại học theo quy hoạch, xây dựng các khu đô thị đại học tập trung gắn với khu công nghệ cao và các cực phát triển.

TP cũng cần phát triển dịch vụ y tế hiện đại, xây dựng một số bệnh viện đạt trình độ khu vực, quốc tế, khuyến khích phát triển y tế tư nhân chất lượng cao.

Nghị quyết nêu rõ việc xác lập mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô lấy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm, là yếu tố then chốt tạo đột phá về năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh.

Một nhóm nhiệm vụ nữa là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, lấy Khu Công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân nghiên cứu - phát triển (R&D), thí điểm cơ chế, chính sách, công nghệ mới, áp dụng thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới...

Bên cạnh đó, nghị quyết đề ra nhiệm vụ phát triển mạnh các dịch vụ tài chính, ngân hàng và logistics; hình thành Trung tâm tài chính gắn kết hài hòa với không gian hồ Hoàn Kiếm - hồ Tây - sông Hồng (vành đai 1, hữu ngạn sông Hồng) và các khu kinh tế, thương mại tự do gắn với khai thác hiệu quả sân bay, đường sắt quốc tế.

Hà Nội từng bước trở thành trung tâm dịch vụ giá trị cao của quốc gia, khu vực và quốc tế; phát triển "thung lũng công nghệ", "vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ", trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với giáo dục, đào tạo và y tế chất lượng cao. Thủ đô cũng cần phát triển mạnh kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, kinh tế sáng tạo và các ngành dịch vụ giá trị cao.

Hà Nội quyết định cơ chế, chính sách về: đất đai, đầu tư công, đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, các hình thức huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, tài nguyên, tài sản công... để khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng giao Hà Nội xây dựng cơ chế điều tiết một phần giá trị gia tăng từ đất gắn với quy hoạch và phát triển hạ tầng chiến lược, nghiên cứu mở rộng thu hồi đất vùng phụ cận nhà ga, các tuyến giao thông mới để tạo nguồn tái đầu tư hạ tầng, trọng tâm là đường sắt đô thị.