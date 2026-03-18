Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình, tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, lập quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, quy trình, dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế nhưng phù hợp đặc thù Việt Nam để có cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất trên cả nước, thực hiện các dự án, tiến hành kiểm tra, giám sát và kết nối các dự án với nhau.

Các dự án cần triển khai kịp thời, đúng tiến độ nhưng đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn, nâng cao chất lượng. Trong quá trình triển khai, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán phải theo quy định, cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật và bố trí vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Các địa phương tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư tích cực hơn nữa, bảo đảm nhanh, kịp thời. Đời sống của người dân ở nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, hạ tầng xã hội đầy đủ, chăm lo việc làm, sinh kế của người dân.

Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tính toán đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, phải rất cụ thể. Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý cần đa dạng hóa các nguồn vốn (Nhà nước, tư nhân, hợp tác công tư, vay vốn, phát hành trái phiếu…) và tối ưu hóa nguồn vốn, không để lãng phí. Tiếp cận, vận dụng sáng tạo các quy trình, công nghệ thi công tiên tiến nhất để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án.

Chỉ đạo nhiệm vụ với các dự án, đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ, xây dựng quy chuẩn và trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (tư vấn, xây lắp, hệ thống điều khiển…).

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các địa phương triển khai nhanh giải phóng mặt bằng; trong tháng 3 phải hoàn thành báo cáo khả thi; triển khai xây dựng hạ tầng kết nối.

Với tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, các địa phương tích cực hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch. Với tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, hoàn thành thủ tục giao địa phương làm chủ đầu tư/cơ quan chủ quản dự án, nếu có vướng mắc thì Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hỗ trợ.

Về các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, các vướng mắc đã được tháo gỡ; các bộ ngành, địa phương tích cực tháo gỡ các vướng mắc còn lại, Bộ Tài chính hỗ trợ xử lý vướng mắc liên quan nguồn vốn vay.

Thủ tướng lưu ý, TPHCM đặc biệt ưu tiên các dự án kết nối 2 sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và trung tâm TPHCM. Với các tuyến Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh do tư nhân làm chủ đầu tư, các cơ quan phải kiểm tra, giám sát và đề xuất cơ chế, chính sách cấp có thẩm quyền.