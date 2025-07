Theo Quyết định, phân công Công an Thành phố Hà Nội là đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng của UBND Thành phố.

Công an Thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách và xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, đề án về an toàn thông tin mạng; thẩm định thiết kế hệ thống thông tin và giám sát hệ thống thông tin cấp độ trên địa bàn; chịu trách nhiệm triển khai các hệ thống kỹ thuật giám sát và cảnh báo, kết nối với Trung tâm An ninh mạng quốc gia - Bộ Công an, xử lý sự cố, bóc gỡ mã độc, ngăn chặn tấn công mạng và hỗ trợ bảo vệ các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của TP Hà Nội.

Đồng thời, Công an Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng, chống tấn công mạng, phòng, chống mã độc; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đình Sơn