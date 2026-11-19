Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến tặng 1.280.650 suất quà Tết Đinh Mùi 2027, với tổng kinh phí hơn 958 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Việc tặng quà Tết Nguyên đán nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Thành phố cũng dành quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và đại diện gia đình quân nhân công tác tại một số địa bàn đặc thù.

Ai được nhận quà Tết Đinh Mùi 2027 và mức bao nhiêu?

Mức 500.000 đồng/người áp dụng với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng hoặc chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất. Người thuộc diện bảo trợ xã hội, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại cộng đồng và trẻ em khuyết tật nhẹ cũng được nhận mức này. Hộ cận nghèo được tặng 500.000 đồng/hộ.

Hà Nội sẽ chi hơn 958 tỷ đồng để tặng quà Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Hộ nghèo được tặng 800.000 đồng/hộ. Mức 800.000 đồng/người dành cho lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đặc biết và đại diện gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa, nhà giàn ĐK1 hoặc nơi có phụ cấp đặc biệt 100%. Đại diện gia đình quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng được nhận mức này.

Mức 1,5 triệu đồng/người dành cho thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người thờ cúng liệt sĩ (mỗi liệt sĩ một suất), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề. Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đề xuất của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố và người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các Quyết định 142, 53 và 62 của Thủ tướng cũng được nhận mức này.

Mức 3 triệu đồng/người áp dụng với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, thương binh loại B và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên. Mức này cũng dành cho thương binh, bệnh binh của Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Mức 10 triệu đồng/người dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Quà mừng thọ và cách tính khi thuộc nhiều diện

Người cao tuổi ở các mốc 70, 75, 80 và 85 tuổi được mừng thọ 800.000 đồng/người. Người tròn 90 hoặc 95 tuổi nhận 1,5 triệu đồng/người. Người trên 100 tuổi nhận 3 triệu đồng/người. Suất quà cho người tròn 100 tuổi trị giá 3 triệu đồng, đã bao gồm 5 mét vải lụa.

Theo kế hoạch, người thuộc diện chính sách người có công, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, hưởng trợ cấp theo các quyết định nêu trên hoặc thuộc diện thanh niên xung phong, nếu đồng thời thuộc diện bảo trợ xã hội, được hưởng một chế độ quà Tết ở mức cao nhất. Quà chúc thọ, mừng thọ và quà dành cho người thờ cúng liệt sĩ là các ngoại lệ được nêu trong kế hoạch.

Thành phố dự kiến dành 264 suất quà thăm cá nhân tiêu biểu, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và túi quà 2 triệu đồng. Ngoài ra, một số cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và điều trị tập trung được bổ sung 700.000 đồng/người tiền ăn ngày Tết cho người đang được chăm sóc, đồng thời bồi dưỡng 700.000 đồng/người cho cán bộ, công nhân viên trực tiếp phục vụ trong những ngày Tết.

UBND thành phố yêu cầu rà soát danh sách để tránh bỏ sót người đủ điều kiện, hạn chế chi trả trùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi công khai thông tin. Các xã, phường có thể hỗ trợ thêm cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tùy điều kiện thực tế. Chính quyền các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hoàn thành việc tặng quà trước ngày 22/1/2027.