Công trình vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh được xem xét tồn tại có điều kiện. Cư dân ở phần phải phá dỡ hoặc diện tích cần hoàn trả công năng sẽ phải di dời.

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay, danh sách 12 công trình, dự án gồm: CT6 Kiến Hưng; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm; CT8 và CT10 Đại Thanh; CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ; Khu nhà ở Xa La.

12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn.

Người mua nhà không có lỗi, chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả

Theo nghị quyết, người mua, nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của chủ đầu tư.

Với căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời, người mua được nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư và bàn giao nhà trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền. Giá bồi thường do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình. Ảnh: Viết Thành

Việc bồi thường, hỗ trợ người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp lại số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư.

Người mua nhà thuộc diện phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở do chủ đầu tư thực hiện. Phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận.

Cư dân được tạm cư tại chỗ đến khi cơ quan có thẩm quyền thông báo thực hiện phương án phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng công trình. Người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Đối với cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng, chủ đầu tư phải chi trả khoản hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh một lần, tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng.

Trường hợp không phải di dời, người mua căn hộ, nhà ở tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký và không phải nộp chi phí phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư.

Người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Nếu chủ đầu tư không chấp hành, cấp xã sẽ cưỡng chế phá dỡ

Nghị quyết yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và chịu các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm.

Với công trình được phép tồn tại có điều kiện, chủ đầu tư phải nộp lại số lợi bất hợp pháp từ phần vi phạm trật tự xây dựng.

Khoản tiền này được tính bằng tổng diện tích sàn xây dựng vi phạm tăng thêm so với quy hoạch, giấy phép xây dựng, nhân với đơn giá xây dựng mỗi m² theo suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình, dự án được đưa vào sử dụng thực tế, rồi nhân với 50%.

Với cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng, chủ đầu tư phải chi trả khoản hỗ trợ tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng. Ảnh: Hồng Khanh

Nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án, công trình được phép tồn tại được xác định theo bảng giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm công trình, dự án đưa vào sử dụng thực tế.

Đối với công trình, hạng mục phải phá dỡ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, giải pháp phá dỡ, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện. Nếu chủ đầu tư không tự giác chấp hành, UBND cấp xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Toàn bộ chi phí cưỡng chế, phá dỡ do chủ đầu tư chi trả.

Trường hợp phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố quyết định.

Trước khi di dời, UBND cấp xã phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát, lập danh sách căn hộ, phần diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, sử dụng và các bên có quyền, lợi ích liên quan. Phương án di dời phải được công khai, đồng thời tiếp nhận, xem xét ý kiến của người bị di dời.

Nếu chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ, UBND thành phố quyết định sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư để thực hiện.

Đại biểu đề nghị hướng dẫn cụ thể cho cấp xã

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Võ Đăng Dũng đồng tình ban hành nghị quyết nhằm xử lý các vi phạm kéo dài nhiều năm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo ông Dũng, việc di dời, phá dỡ nhà ở sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, lao động, học tập của người dân. Do đó, ông đề nghị thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể cho cấp xã khi thực hiện thẩm quyền quyết định buộc phá dỡ, thu hồi khoản thu bất hợp pháp và tổ chức cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Đại biểu Cấn Thị Việt Hà, Tổ đại biểu số 13, cho rằng nghị quyết cần giải quyết các tồn tại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Bà đề nghị UBND thành phố làm rõ cơ chế, giải pháp xử lý những vướng mắc về hồ sơ đất đai và trường hợp chủ đầu tư không lưu giữ hoặc không cung cấp bản vẽ hoàn công, hợp đồng.