Hà Nội dự kiến đầu tư 22.229 tỷ đồng tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, gồm giải phóng mặt bằng, xây trung tâm thương mại ngầm 4 tầng và chỉnh trang cảnh quan.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Nội dung dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 28/10.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 66,82 ha, thuộc hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Dự án hướng tới hình thành không gian quảng trường lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực lân cận.

Hà Nội đề xuất tái thiết khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hà

Thành phố đặt mục tiêu mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông và không gian ngầm; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2029.

Ba dự án thành phần

Theo tờ trình, dự án được chia thành ba dự án thành phần, với các hình thức đầu tư khác nhau.

Phần giải phóng mặt bằng có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 9.924 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố theo hình thức đầu tư công, dự kiến do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư. Quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82 ha, không bao gồm các ô đất B1.6 và B4.13-HH1 được thực hiện theo dự án riêng.

Dự án thành phần 2 là xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm, thuộc lô B2.5, và khu vực công viên, quảng trường phía bắc hồ, thuộc lô B1.3.

Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², sơ bộ tổng mức đầu tư 4.611 tỷ đồng. Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô được đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đầu tư trực tiếp.

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dự kiến tối thiểu 20%, khoảng 922 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác khoảng 3.689 tỷ đồng. Thành phố sơ bộ tính toán tiền thuê đất từ khai thác, sử dụng không gian ngầm khoảng 1.604 tỷ đồng, tạo nguồn thu ngân sách để thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 là đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng. Thành phố đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô.

Khoản đầu tư này gồm khoảng 3.518 tỷ đồng xây mới khu vực trụ sở UBND thành phố; 268 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố; 3.908 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm.

Nhà đầu tư dự kiến bố trí vốn chủ sở hữu tối thiểu 15%, khoảng 1.154 tỷ đồng, và huy động hợp pháp các nguồn vốn khác tối đa 85%, khoảng 6.540 tỷ đồng.

Để thanh toán cho dự án BT, Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị cho thuê đất khai thác, sử dụng không gian ngầm của dự án thành phần 2. Phương án khác là thanh toán bằng ngân sách từ nguồn thu sau đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công.

Thành phố dự kiến 6 quỹ đất có tổng diện tích khoảng 7,31ha, giá trị khoảng 4.878 tỷ đồng, gồm: khu đất tại Tràng Tiền thuộc các ô quy hoạch B4.5-TM1, B4.5-TM2, B4.5-TM3, rộng 0,77 ha; khu đất hai bên bưu điện thuộc các ô B4.3-TM1, B4.3-TM2, rộng 0,52 ha; khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ rộng 2,29 ha; số 5 Lê Thánh Tông rộng 0,34 ha; số 15 Hai Bà Trưng rộng 0,09 ha; khu đất tại thôn Mai Lâm, xã Đông Anh rộng 3,30 ha.

Theo UBND thành phố, đây mới là các quỹ đất dự kiến để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3. Thành phố có thể xem xét giao nhà đầu tư thực hiện dự án tại các khu đất hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn thanh toán hợp đồng BT.