Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt công lập của Hà Nội được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, kế thừa kết quả đã triển khai và phù hợp chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương.

Thành phố yêu cầu việc sắp xếp bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; không làm ảnh hưởng chất lượng cung ứng dịch vụ giáo dục công.

Định mức số lượng người làm việc tại các trường sau sắp xếp được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Ngoài ra, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện, cách làm bài bản, khoa học, thận trọng.

"Bảo đảm giảm đầu mối quản lý hành chính nhưng không giảm quy mô số lớp; không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh; đảm bảo an toàn thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh", kế hoạch nêu rõ.

Giữ nguyên số lượng 124 trường THPT

Đối với trường THPT, giữ nguyên số lượng 124 trường hiện có trên địa bàn thành phố. Hà Nội tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường để tăng thêm số lớp/trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô ở từng khu vực trong những năm tới.

Hà Nội giảm đầu mối quản lý, không giảm số lớp, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Thế Bằng

Đối với 2 trường mầm non trực thuộc Sở, bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về trực thuộc UBND phường đóng trên địa bàn quản lý (bàn giao trường Mầm non B về trực thuộc UBND phường Cửa Nam; bàn giao trường Việt Triều Hữu nghị về trực thuộc UBND phường Kim Liên).

Đối với các trường chuyên biệt, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được bổ sung cấp THPT và tổ chức lại theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt.

Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và Trường Tiểu học Bình Minh tiếp tục hoạt động theo mô hình trường phổ thông chuyên biệt, đồng thời được tổ chức lại phù hợp nhu cầu học tập của người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Bốn trường phổ thông chuyên biệt hiện thuộc UBND các xã, phường cũng được bàn giao nguyên trạng về trực thuộc Sở GD-ĐT quản lý.

3 mô hình trường học sau sắp xếp

Đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý, thành phố triển khai 3 mô hình trường học khi sắp xếp.

Mô hình trường một cấp học đa cơ sở là trường học được sáp nhập từ 2 trường trở lên cùng cấp học. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại vẫn giữ nguyên các cơ sở trường học trước khi sáp nhập (mô hình một trường chính, có các phân hiệu).

Mô hình trường nhiều cấp học (trường tiểu học và trung học cơ sở) áp dụng với những trường có quy mô nhỏ, nằm gần nhau nhưng không thuận lợi để sắp xếp thành trường đa cơ sở. Trường này được tổ chức lại theo mô hình trường nhiều cấp học (mô hình gồm 1 trường chính, có các phân hiệu với nhiều cấp học).

Mô hình trường nhiều cấp học (trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tiên tiến, hiện đại tiếp tục triển khai theo kế hoạch, do Sở GD-ĐT trực tiếp quản lý.

Về quy mô, mỗi trường sau khi sắp xếp gồm 1 trường chính và có các phân hiệu.

Trường mầm non, sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường có tối thiểu 30 lớp, không quá 35 trẻ/lớp mẫu giáo.

Trường tiểu học có tối thiểu 40 lớp, không quá 35 học sinh/lớp (khu vực nông thôn không quá 30 học sinh/lớp).

Trường trung học cơ sở, sau khi sắp xếp, tổ chức lại có tối thiểu 45 lớp, không quá 45 học sinh/lớp (khu vực nông thôn không quá 40 học sinh/lớp).

Trường tiểu học và trung học cơ sở có tối thiểu 50 lớp, không quá 40 học sinh/lớp với tiểu học; không quá 45 học sinh/lớp đối với trung học cơ sở.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quy mô nhỏ theo mô hình đa cơ sở, trường nhiều cấp học phải hướng tới hình thành các trường có quy mô phù hợp, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục.

Các đơn vị sau khi được tổ chức, sắp xếp lại định hình bản sắc giáo dục Thủ đô, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kế hoạch, trước ngày 10/8/2026, Sở GD-ĐT cùng UBND các xã, phường phải hoàn thành việc thành lập các đơn vị theo đề án đã được phê duyệt, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý và thực hiện bàn giao nhân sự, hồ sơ, tài chính cùng các nội dung liên quan.

Theo Sở GD-ĐT, thành phố hiện có 2.954 trường học.