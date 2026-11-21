Hà Nội công bố hướng tuyến, vị trí nhà ga của 5 tuyến metro, mở ra dư địa phát triển đô thị theo mô hình TOD. Các khu đô thị tích hợp tiện ích quanh trục giao thông công cộng được chú ý.

Đô thị 15 phút – hướng tiếp cận mới trong quy hoạch Thủ đô

Việc Hà Nội công khai hồ sơ hướng tuyến, vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị dài gần 293km (trong đó xác định 28 vị trí nhà ga ưu tiên) đang mở ra xung lực hạ tầng mạnh mẽ cho quá trình tái cấu trúc không gian Thủ đô.

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, giao thông công cộng theo định hướng TOD chính là huyết mạch mở rộng không gian kinh tế - xã hội cho Hà Nội theo 9 trục động lực, 9 cực tăng trưởng, hình thành 9 trung tâm lớn, qua đó hình thành nên các "đô thị 15 phút" và đô thị thông minh dựa trên nền tảng số.

Khu đô thị InterCentral tọa lạc kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6, được quy hoạch đồng bộ theo chuẩn “thành phố 15 phút”

Về bản chất, đô thị 15 phút là mô hình tổ chức không gian đô thị lấy con người và giao thông công cộng làm trung tâm. Theo đó, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ 6 nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường nhật như an cư, làm việc, giáo dục, y tế, mua sắm và vui chơi giải trí chỉ trong phạm vi 15 phút đi bộ hoặc đạp xe từ nơi ở.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực hạ tầng giao thông ngày càng gia tăng, mô hình này được xem là lời giải quy hoạch bền vững giúp hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân, giảm ùn tắc và phát thải ra môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng.

InterCentral và mô hình đô thị tích hợp tại phía Bắc Hà Nội

Thực tế quy hoạch cho thấy, không phải khu đô thị nào nằm trên tuyến metro cũng có thể trở thành một "thành phố 15 phút" đúng nghĩa. Một thành phố 15 phút lý tưởng thường có bán kính đi bộ từ 800 m đến 1,2 km và quy mô dân số khoảng 20.000 – 30.000 người, được liên kết chặt chẽ với các tiện ích, cơ sở hạ tầng xã hội xung quanh thông qua đường sắt đô thị hoặc xe buýt nhanh.

Tại khu vực Vĩnh Thanh, một trong những tọa độ trọng điểm đang được đầu tư mạnh về hạ tầng ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, khu đô thị InterCentral do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Anh (thành viên thuộc Tập đoàn Hateco) đầu tư phát triển là một ví dụ điển hình cho cấu trúc quy hoạch này.

Với quy mô dân số tiêu chuẩn 18.000 người trên tổng diện tích 43,89 ha, từ bất cứ điểm nào trong dự án, cư dân cũng có thể tiếp cận trọn vẹn 6 chức năng thiết yếu gồm sống, làm việc, mua sắm, y tế, giáo dục và giải trí trong vòng 15 phút đi bộ.

Cùng với đó, InterCentral còn mở ra khả năng kết nối liên vùng thuận tiện nhờ tọa lạc kế cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6.

Chuỗi công viên theo 6 chủ đề W.E.A.L.T.H (sức khỏe, giải trí, nghệ thuật, ánh sáng, công nghệ và hạnh phúc)

Dù tọa lạc ngay giao lộ hai trục đường lớn Võ Văn Kiệt và Hoàng Sa, mật độ xây dựng tại đây được khống chế ở mức 27%, trong khi quỹ đất dành cho cây xanh, công viên và mặt nước chiếm tới 35% tổng diện tích.

Lõi cảnh quan của toàn khu là hệ thống song hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha kết nối cùng chuỗi công viên xanh theo 6 chủ đề W.E.A.L.T.H với mục tiêu mang lại sức khỏe, tính giải trí, nghệ thuật, ánh sáng, công nghệ và hạnh phúc cho cư dân.

Cụm song hồ điều hòa rộng hơn 7,2 ha kết nối cùng 6 công viên chủ đề và mạng lưới đường dạo bộ liên hoàn tạo lõi cảnh quan sinh thái cho khu đô thị InterCentral

Trên nền tảng không gian sinh thái này, hệ tiện ích "All-in-one" của InterCentral được phân lớp chuyên biệt theo từng nhóm nhu cầu sử dụng của các gia đình đa thế hệ.

Với trẻ em và các gia đình trẻ, dự án dành hơn 3,2ha để phát triển trường mầm non và trường liên cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo định hướng của chủ đầu tư, việc bố trí cơ sở giáo dục trong khu đô thị giúp rút ngắn quãng đường đưa đón, tạo thuận lợi cho sinh hoạt hằng ngày.

Các tiện ích phục vụ người trưởng thành và người cao tuổi gồm cơ sở y tế, không gian sinh hoạt văn hóa ngoài trời và những khu vực dành cho hoạt động cộng đồng.

Ở nhóm thương mại - dịch vụ, dự án quy hoạch trung tâm thương mại có diện tích khoảng 100.000m² cùng các dãy nhà phố thương mại. Khu vực này được định hướng kết nối với các nhà ga metro lân cận, tạo điều kiện phát triển hoạt động mua sắm, ẩm thực và dịch vụ khi mạng lưới giao thông công cộng đi vào vận hành.

Ngoài ra, InterCentral dự kiến bố trí clubhouse ven hồ điều hòa, với bể bơi ngoài trời và không gian tiếp khách. Phân khu căn hộ cao tầng được giới thiệu có tổ hợp tiện ích trên không Sky Park với hơn 50 hạng mục, gồm bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực, phòng tập gym, spa, sân thể thao đa năng, khu BBQ và phòng sinh hoạt cộng đồng.

Bể bơi tại khu clubhouse ven hồ điều hòa, phục vụ nhu cầu thư giãn và gắn kết cộng đồng

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án đang được triển khai cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực và các công trình đầu tư công liên quan. Việc kết nối giữa giao thông công cộng, hạ tầng đô thị và hệ tiện ích nội khu được kỳ vọng tạo thêm điều kiện hình thành một khu đô thị tích hợp tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội.

Bích Đào