Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: P. Linh

UBND TP yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND Thành phố căn cứ theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan: Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước và Công điện số 139/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc khánh 2/9;

Tổ chức ứng trực thường xuyên, có lãnh đạo chủ trì chịu trách nhiệm bảo đảm xử lý sáng tạo, hiệu quả, kịp thời các tình huống, nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh.

Giao Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác thải, tăng công suất vệ sinh; đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Thu xếp nơi nghỉ, tránh mưa/nắng cho người dân; phục vụ miễn phí bánh mỳ, nước uống, ô dù…

Giao Sở Công Thương, Sở Du lịch, UBND các phường, xã phối hợp các đơn vị liên quan huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… Khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí.

Bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm hoạt động trong dịp Lễ. Góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm tập luyện, tham gia vào các hoạt động và bảo vệ ngày lễ lớn của dân tộc.

Giao Công an Thành phố chủ trì, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ) hàng ngày trước 17h về tình hình an ninh, trật tự.

N. Huyền

