Triển lãm ảnh và video Việt Nam hạnh phúc là không gian trải nghiệm độc đáo về nghệ thuật và công nghệ tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh sẽ diễn ra từ 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại diễn ra sáng nay, ông Trần Tuấn - Cục Thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chia sẻ một số thông tin cơ bản về sự kiện này.

Điểm nhấn chính của không gian triển lãm là khu trưng bày kết hợp công nghệ thực tế ảo 3D/VR/Metaverse với chủ đề “Việt Nam hạnh phúc” gồm 150 tác phẩm ảnh và 30 tác phẩm video, chia thành 3 nội dung: Vùng đất hạnh phúc, Con người hạnh phúc, Khoảnh khắc hạnh phúc. Đây là những tác phẩm được lựa chọn từ 20.000 tác phẩm của người dân trong nước và nước ngoài gửi về qua nền tảng số Vietnam.vn.

Không gian trưng bày kết hợp công nghệ số và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua công nghệ 3D mapping và thực tế tăng cường (AR), người dân trên khắp thế giới có thể trải nghiệm triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế - xã hội và bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh, thành phố trên nền tảng Vietnam.vn.

Ngoài ra, khách thăm quan có thể trải nghiệm hệ thống loa phường thu nhỏ.

29.220 phần quà mang dấu ấn Việt Nam hạnh phúc sẽ gửi tặng khách tham quan triển lãm.

“Điểm hấp dẫn nhất của triển lãm là có 1.000 quà tặng về tranh dân gian do khách tham quan tự thực hiện và 29.220 phần quà mang dấu ấn Việt Nam hạnh phúc. Con số 29.220 là con số của 80 năm nhân với 365 ngày/năm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Quà tặng là sự kết hợp giữa đồ dùng hàng ngày của học sinh, nhân viên văn phòng với hình ảnh Việt Nam hạnh phúc và công nghệ số. Chẳng hạn như: Sổ tay “80 Năm + S” tượng trưng cho hành trình tri thức không ngừng nối dài; Sổ tay “34 tỉnh, thành” thể hiện sự đa dạng và phong phú của văn hóa - con người Việt; Sổ tay “Happy Vietnam” lan tỏa khát vọng sáng tạo, đổi mới và vươn lên của thế hệ trẻ.

Mặt khác, triển lãm còn tôn vinh nghệ thuật truyền thống thông qua các tác phẩm sơn mài của các nghệ nhân dân gian, trong đó có những tác phẩm mang đậm dấu ấn lịch sử như bức vẽ lại “Chiếu dời đô” do vua Lý Thái Tổ ban hành khi dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội).

Ngoài ra, triển lãm “Việt Nam hạnh phúc” còn có nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như: Chụp ảnh tại photobooth; Gửi gắm thông điệp cá nhân lên “Cây hạnh phúc”, Bức tranh số “Bản đồ hạnh phúc” được tạo thành từ 800 mảnh ghép...

Đặc biệt, mỗi khách đến tham quan triển làm sẽ được nhận 1 cuốn hộ chiếu Hạnh phúc.

Theo đại diện Cục Thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại, triển lãm “Việt Nam hạnh phúc” là lời khẳng định: Sau 80 năm độc lập, Việt Nam không chỉ vươn lên mạnh mẽ về kinh tế - xã hội mà còn đặt hạnh phúc của người dân làm trung tâm của phát triển. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh nội sinh và niềm tin vào tương lai.

