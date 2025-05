XEM CLIP: (Nguồn: Nguyễn Y.)

Khoảng 20h17 ngày 14/5, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường Vĩnh Hoàng (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, tài xế ngồi tại vị trí lái, ô tô bất ngờ bốc cháy.

Ô tô bốc cháy sau khi va chạm giao thông. Ảnh: Nông Khánh T.

Anh Nông Khánh T. (19 tuổi, quê tại Hà Giang) - người chứng kiến sự việc cho biết, khi anh đang điều khiển xe trên đường Vĩnh Hoàng (hướng về đường Lĩnh Nam), phát hiện ô tô con mang BKS 30F- 023.XX (chưa rõ người điều khiển) đang đi cùng chiều, phóng vọt qua. Sau đó, ô tô con đâm trúng xe máy BKS 29X1- 785.XX do một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

"Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường, xe máy bị mắc kẹt dưới gầm ô tô. Lúc này, người đàn ông điều khiển xe con bước xuống xem xét tình hình rồi quay trở lại ô tô để ngồi uống nước. Người đàn ông ngồi trong xe được khoảng 3 phút, lửa bắt đầu bùng lên bên trong khoang lái", anh Nông Khánh T. kể lại.

Hiện trường vụ việc sau khi lửa được dập tắt. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo anh T., khi lửa bùng lên nhanh, mọi người bế nữ nạn nhân ra xa để tránh ô tô bị nổ. Lúc này, có một người đàn ông dùng bình cứu hỏa chạy đến dập tắt đám cháy, còn tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.

Một nam nhân chứng khác (làm việc tại Gara ô tô L.T.) cho biết, ngọn lửa bùng lên rất nhanh ở bên trong ô tô, giống một vụ cháy do xăng.

"Khi mọi người xúm vào mở cửa xe để dập lửa, nam tài xế cũng chạy ra ngoài rồi bỏ đi, lúc này, mặt nam tài xế có thể đã bị bỏng", nam nhân chứng thuật lại.

Nam nhân chứng này cũng cho biết, người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương khá nặng ở chân và sau đó được đưa đi cấp cứu.

Công an phường Vĩnh Hưng, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, ô tô con vẫn bật khóa điện, sáng đèn, nằm sát vỉa hè bên phải đường, còn xe máy được dựng gọn trên vỉa hè.

Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Hưng đã cử cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để ghi lời khai của nhân chứng, tìm tài xế và những người liên quan. Đồng thời, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cũng cử cán bộ, chiến sỹ đến phối hợp cùng công an phường để tìm tài xế điều khiển 2 phương tiện trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.