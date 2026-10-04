Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Hà Nội dẫn đầu cả nước với 63,80 điểm, xếp trên TPHCM và Hải Phòng.

Theo kết quả vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, sáng 4/10, top 10 địa phương đạt điểm số PII cao nhất lần lượt là Hà Nội (63,8 điểm), TPHCM (58,3 điểm), Hải Phòng (56,33 điểm), Quảng Ninh (55,24 điểm), Bắc Ninh (50,96 điểm), Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong danh sách này, có 7 thành phố trực thuộc Trung ương và 5 địa phương thuộc khu vực miền Bắc. Ở chiều ngược lại, Cao Bằng là tỉnh có điểm số thấp nhất, đạt 21,22 điểm.

5 địa phương đứng đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026. Ảnh: KD

Hà Nội áp đảo khi dẫn đầu ở 18 trên tổng số 52 chỉ số thành phần. Thủ đô ghi nhận điểm số vượt trội ở các chỉ số thuộc nhóm Vốn con người và Nghiên cứu & Phát triển (R&D) như nhân lực R&D, chi cho R&D, số lượng tổ chức khoa học công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đứng đầu ở các sản phẩm đầu ra về tài sản trí tuệ bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng các chỉ số tác động xã hội như giảm nghèo và phát triển con người.

Xếp vị trí thứ hai, TPHCM dẫn đầu ở 12 chỉ số thành phần, thể hiện thế mạnh ở các yếu tố đầu vào như hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp mới thành lập. Quảng Ninh đứng thứ ba về số lượng chỉ số dẫn đầu (5 chỉ số), vượt trội ở hạ tầng số, dự án đầu tư trong cụm công nghiệp và chương trình OCOP.

Xếp hạng theo từng trụ cột riêng biệt cho thấy sự phân hóa về thế mạnh giữa các vùng miền. Đà Nẵng đứng đầu về chỉ số Thể chế; Quảng Ninh dẫn đầu về Cơ sở hạ tầng; Bắc Ninh xếp thứ nhất về Trình độ phát triển của doanh nghiệp; trong khi Phú Thọ đạt điểm cao nhất ở trụ cột Tác động kinh tế - xã hội.

Chỉ số PII 2026 được tính toán dựa trên 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột (5 trụ cột đầu vào và 2 trụ cột đầu ra). Dữ liệu thu thập từ các bộ, ngành Trung ương (40 chỉ số) và do các địa phương tự cung cấp kèm tài liệu minh chứng (12 chỉ số).

Chỉ số PII được xây dựng bám sát khung và phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo của chỉ số GII, theo đó đổi mới sáng tạo được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả việc đưa ra thị trường sản phẩm mới hoặc được nâng cấp đáng kể so với những sản phẩm doanh nghiệp đang làm và/hoặc áp dụng quy trình mới hoặc cải tiến đáng kể vào hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo không chỉ bao gồm những đổi mới nhờ vào hoạt động nghiên cứu phát triển chuyên nghiệp mà còn bao gồm những đổi mới nhỏ có trong mọi mặt đời sống, là giải pháp sáng tạo, tái sử dụng những công nghệ, tri thức đã có theo cách mới.

Cùng với Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), bộ chỉ số PII cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiện trạng mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng vùng.

Đây là cơ sở dữ liệu thực tiễn giúp lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để hoạch định chính sách phù hợp, đồng thời là kênh tham khảo quan trọng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Nguồn: Bộ KH&CN