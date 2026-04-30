Xử lý tồn tại về “đất dịch vụ”

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tháo gỡ các tồn tại kéo dài liên quan đến “đất dịch vụ” tại nhiều địa phương.

Theo dự thảo, thành phố sẽ xem xét, quyết định xử lý các trường hợp tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Các địa bàn liên quan chủ yếu thuộc Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Hoài Đức (theo địa giới hành chính trước sắp xếp).

Về nguyên tắc, dự thảo đề xuất áp dụng chính sách của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), các văn bản chấp thuận của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông (trước đây) và các cam kết bằng văn bản của chính quyền địa phương với người dân để xử lý, giải quyết.

Việc giải quyết vướng mắc được thực hiện theo từng địa bàn phường, xã, không phát sinh ra các địa phương khác và không xem xét các phát sinh mới trong chính sách giao đất dịch vụ, đất ở.

Một khu đất dịch vụ tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Hồng Khanh

Việc tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi; bảm đảm ổn định an ninh, trật tự xã hội, không làm phát sinh các điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp kéo dài.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đề cập việc thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất dịch vụ, đất ở vượt 50m2/hộ gốc theo đề án đã phê duyệt (giao đất cho từng thành viên trong hộ gia đình). Các trường hợp đã thoát ly làm cán bộ, công nhân viên Nhà nước không còn ai trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất đất ở đồng thời với giao đất ở giãn dân trên địa bàn quận Hà Đông (trước sắp xếp).

Với những trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Đức, UBND Thành phố sẽ trực tiếp xem xét, quyết định.

Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND các xã, phường trong việc xác định hồ sơ, số liệu, đối tượng, tiêu chuẩn đất dịch vụ, đất ở được giao, đồng thời yêu cầu không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình để vi phạm pháp luật, vụ lợi.

Hỗ trợ người dân tại khu tập thể cũ chưa có sổ đỏ

Một điểm mới trong dự thảo là chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà tại các khu tập thể nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ).

Cụ thể, nếu có khuôn viên riêng, sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền, người dân sẽ được hỗ trợ 60% giá trị nhà và 60% giá trị đất đối với diện tích có nhà ở. Diện tích được tính hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của thành phố.

Ngoài ra, các hộ này còn được mua một căn hộ tái định cư theo giá do Sở Xây dựng xác định.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với đất, nếu đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng giao đất ở, bán nhà ở tái định cư.

Các trường hợp áp dụng khi Nhà nước thu hồi hết đất ở mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi nhưng diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương. Ngoài ra còn trường hợp Nhà nước thu hồi một phần đất ở mà không được xây dựng nhà ở tại diện tích đất còn lại.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức giữa tháng 5/2026.

Dự thảo Nghị quyết quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội: