Theo UBND TP Hà Nội, tại cộng đồng, thành phố hiện có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng.

Trong đó, nhóm được bảo trợ xã hội là 119.679 người; người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội là 84.371 người; và 78.639 người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7.

Ngoài ra, có 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố.

Kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội của Hà Nội ước tính trên 180 tỷ đồng/tháng (mức trợ giúp xã hội hằng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số; đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hưởng 500.000 đồng/người/tháng), từ nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp.

Từ tháng 7/2024 đến nay, thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng, bằng mức chuẩn của Trung ương.

Tuy nhiên, so với mặt bằng mức sống trung bình của Thủ đô Hà Nội thì mức trợ cấp này vẫn còn thấp. Các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội mới chỉ hỗ trợ được một phần các nhu cầu thiết yếu tối thiểu trong cuộc sống của đối tượng.

Một số tỉnh như Quảng Ninh, TP.HCM đã tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn 150.000-200.000 đồng/tháng so với quy định chung áp dụng với người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp.

Từ thực tế này, Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 700.000 đồng/tháng. Mức này cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn Chính phủ quy định.

Hà Nội đề xuất nâng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu. Ảnh: BHXH HN

Theo UBND TP Hà Nội, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội và các mức trợ giúp xã hội khác.

Cùng với nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, UBND TP Hà Nội cũng dự kiến mở rộng một số đối tượng khó khăn chưa được Trung ương quy định, để đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của thành phố, nhằm đảm bảo độ bao phủ thực hiện an sinh xã hội theo Luật Thủ đô.

Theo đó, bổ sung nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố (hệ số 1,0). Nhóm này cũng sẽ được nhận quà Tết như các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù khác.

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7, người đủ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.

Đồng thời, Hà Nội cũng đề xuất sửa đổi nhóm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (gồm vợ, chồng, con), những người này không trong độ tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng không có khả năng lao động, hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Đề xuất này nếu được HĐND TP thông qua sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

N. Huyền