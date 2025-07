Dự án cải tạo đoạn đường Ngô Quyền từ số nhà 226 đến 298 (bờ phải kênh La Khê, phường Hà Đông) thuộc Dự án đầu tư Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) đã được thi công các hạng mục như: Hệ thống cống thoát nước mặt, nước thải sinh hoạt, hào kỹ thuật...

Tuy nhiên, dự án phải tạm dừng thi công khi nhiều hộ dân thuộc cụm 1, tổ dân phố 5, phường La Khê (cũ) nay là phường Hà Đông có đơn gửi chính quyền các cấp, chủ đầu tư cho rằng, dự án đang triển khai có nền mặt đường và cống thoát nước quá cao so với nền đường, cống thoát nước cũ.

Nhiều đoạn mặt đường được nâng cao, có nơi chênh lệch tới 1m so với nền nhà dân dọc hai bên đường, khiến các hộ dân lo ngại tình trạng ngập úng sẽ nghiêm trọng hơn sau khi dự án hoàn thành.

Một số người dân cho biết, khu vực này vốn có cốt nền thấp, thường xuyên ngập khi mưa lớn. Việc nâng đường cao hơn nhà khiến nước mưa dễ dồn ngược vào trong, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và an toàn.

Nhiều gia đình phải dựng tạm ván gỗ trước cửa để tạo lối lên xuống, khắc phục tạm thời độ chênh cốt nền, thuận tiện cho việc đi lại và đưa xe ra vào.

Một số nhà không thể mở cửa chính do nền đường áp sát.

Trên tuyến đường Ngô Quyền có nhiều ngõ nhỏ. Tuy nhiên, do mặt đường chính được nâng cao đáng kể so với mặt ngõ, các lối dẫn từ ngõ ra đường tạo thành những đoạn dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Một người dân tại khu vực cho biết, dù dự án cải tạo vẫn chưa hoàn thành, nhưng với độ cao nền đường như hiện nay, khi được san lấp xong, mặt đường có thể che lấp đến gần nửa tầng một của nhà dân, gây lo ngại lớn về thẩm mỹ, sinh hoạt và an toàn.

Ghi nhận thực tế, mặt đường thi công còn lởm chởm, chằng chịt ổ gà, hai bên có rãnh sâu khiến việc di chuyển khó khăn.

“Từ khi đào đường thi công, việc đi lại rất nguy hiểm. Nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt, nhiều người đã ngã xe ngay trước nhà tôi. Giờ ít ai dám đi qua đây, mọi người phải vòng vào ngõ để tránh tai nạn”, chị Tiệp Huệ, một người dân sinh sống ở khu vực cho biết.

Hiện tại, đoạn đường này đang tạm dừng thi công do có phản ảnh từ người dân tại khu vực. Nền đường còn là đất trống nên mỗi khi mưa xuống lại xảy ra tình trạng trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.