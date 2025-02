Travelers' Choice Awards là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những điểm đến, cơ sở lưu trú và nhà hàng có chất lượng dịch vụ xuất sắc.

Kết quả bình chọn dựa trên hàng triệu đánh giá và phản hồi từ cộng đồng du khách quốc tế thông qua nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới Tripadvisor.

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Hà Nội được vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng: Vị trí thứ 2 trong Top 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới; vị trí thứ 7 trong Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới; vị trí thứ 14 trong Top 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại.

Hà Nội được đánh giá cao khi vừa có nét nhộn nhịp, hiện đại, trẻ trung của một thành phố đang phát triển, vừa giữ được nét hoài cổ, xưa cũ với những di tích, công trình kiến trúc, văn hóa, lịch sử lâu đời.

Ảnh minh họa: Fabio Nodari

“Trải qua bao thăng trầm của thời gian, mang theo nhiều tên gọi khác nhau, Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam chưa bao giờ lãng quên lịch sử hào hùng của mình. Những địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng rõ nét cho điều đó", Tripadvisor nhận định.

Tuy nhiên, Việt Nam không có đại diện nào lọt danh sách Điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới (Best Food 2025). Năm 2024, Hà Nội xếp thứ nhất trong Top 25 điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới do độc giả TripAdvisor bình chọn.

Giải thưởng Travelers' Choice Awards 2025 dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá của du khách được gửi trên Tripadvisor trên toàn cầu từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chưa đến 1% trong số 8 triệu điểm đến trên nền tảng trực tuyến này được trao giải Best of the Best.