Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 3, nơi được coi là sự lựa chọn tốt nhất cho một kỳ nghỉ ven biển bình dị và là cửa ngõ cho nhiều trải nghiệm đa dạng.

Thành phố miền Trung này có đường bờ biển vòng cung "đẹp đến ngỡ ngàng", được tô điểm với bức tượng Quan Âm trên bán đảo Sơn Trà.

Ảnh: Lonely Planet

Các khách sạn thường có tầm nhìn toàn cảnh ra biển với cửa sổ lớn, cùng ban công và bể bơi vô cực. Du khách đi một mình với ngân sách tiết kiệm không cần quá lo lắng, vì giá phòng trung bình từ 1 triệu đồng.

Trong khi đó, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 6, là một trong số ít những thành phố tại Đông Nam Á giữ được sự thu hút không thay đổi theo năm tháng.

Người Hà Nội luôn giữ được nếp sống thường nhật giản dị và chân thành. Điều đó đã mang đến cho du khách cảm giác chân thực mới mẻ. Sức hấp dẫn này đã thu hút nhiều người hâm mộ, trong đó có cố đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain.

Ảnh: Lonely Planet

Những tiêu chí lựa chọn điểm đến trong danh sách này của Lonely Planet bao gồm tỷ lệ tội phạm thấp, an toàn, giá cả phải chăng, cảnh quan đa dạng, nền văn hóa tuyệt vời, cùng ẩm thực với hương vị hấp dẫn.

Đứng đầu danh sách là Singapore. Những điểm đến khác bao gồm Penang ở Malaysia, Siem Reap ở Campuchia, Bangkok ở Thái Lan và Bali ở Indonesia.

Từ ấn phẩm đầu tiên xuất bản năm 1973 mang tên "Across Asia on the Cheap" (Đi khắp châu Á giá rẻ), đến nay Lonely Planet luôn được xem là "đế chế" phát hành những cuốn cẩm nang du lịch thành công nhất trên thế giới.