Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h sáng 24/9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 21,3° Vĩ Bắc; 114,3° Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo từ đêm 24 đến hết ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Tại Hà Nội, từ sáng 25 đến 26/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa 70-150mm, cục bộ trên 200-250mm; gió mạnh dần lên cấp 4-5.

Hướng di chuyển của bão số 9 Ragasa. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND phường, xã: theo dõi sát diễn biến, thông tin kịp thời cho người dân; chuẩn bị phương án sơ tán, di dời dân cư; triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát giao thông, hạn chế người dân ra đường khi bão đổ bộ.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội: đảm bảo hạ tầng, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, phục vụ thoát nước và nhu cầu thiết yếu.

Sở Xây dựng và Công ty Công viên Cây xanh: sẵn sàng xử lý cây gãy đổ, bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố: rà soát, điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó thiên tai.

Chính quyền Thành phố kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn trong bão.

N. Huyền