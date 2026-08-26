Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa thông tin danh mục 16 công trình, dự án dự kiến triển khai trong dịp Quốc khánh 2/9, gồm 11 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật và 5 dự án khởi công.

Trong số các công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật có dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Đây là đoạn cuối của dự án Vành đai 1.

Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ khánh thành, thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9. Ảnh: Kiều Oanh

Cùng dịp này, thành phố dự kiến đưa vào vận hành các hạng mục chính thuộc nhóm 10 dự án đầu tư công khẩn cấp trong lĩnh vực thoát nước, chống úng ngập, tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng.

Các dự án tập trung tại những lưu vực và khu vực thường xuyên xảy ra ngập như Tô Lịch - Tả Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và đường Võ Chí Công. Danh mục còn có các hồ điều hòa Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2 và Đồng Bông 2.

Việc đồng loạt đưa các hạng mục chính vào vận hành được kỳ vọng tăng khả năng trữ, tiêu thoát nước, qua đó giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Khởi công hai dự án đường sắt quốc gia

Trong 5 dự án dự kiến khởi công, lĩnh vực giao thông đường bộ có dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Công trình nhằm từng bước hoàn chỉnh Vành đai 3,5, tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây, Tây Nam với cửa ngõ phía Nam thành phố.

Danh mục lần này có hai dự án đường sắt quốc gia. Dự án thứ nhất là tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM hiện hữu, đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, gắn với việc xây mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia.

Tuyến dài khoảng 26,5km, là một phần trong quá trình tổ chức lại đầu mối đường sắt phía Nam Hà Nội.

Dự án thứ hai là đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, phần nằm trên địa bàn Hà Nội. Tuyến kết nối đầu mối Ngọc Hồi với mạng lưới đường sắt phía Đông và phía Bắc, tạo điều kiện từng bước đưa các chức năng của đường sắt quốc gia ra khỏi khu vực nội đô.

Hai dự án còn lại gồm đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT; dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Dự án khu vực Hồ Tây dự kiến được lựa chọn làm điểm chính tổ chức lễ khởi công, khánh thành trong dịp Quốc khánh 2/9.