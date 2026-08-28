Trong 17 công trình tiêu biểu này có 11 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư khoảng 13.400 tỷ đồng. 6 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư khoảng 383.600 tỷ đồng.

Các công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông, đường sắt, cấp - thoát nước đến chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát huy giá trị không gian Hồ Tây.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, 17 công trình, dự án thuộc hai nhóm công việc thành phố đang tập trung thực hiện: giải quyết những vấn đề hạ tầng đặt ra trước mắt và chuẩn bị thêm năng lực, không gian phát triển cho Hà Nội trong những năm tới.

Hai dự án đường sắt, tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng

Trong nhóm dự án khởi công, Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng, dài khoảng 10,7km.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Linh Phạm

Tuyến đường được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành. Điểm đầu tại phường Kiến Hưng, điểm cuối giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khớp nối với cầu Ngọc Hồi. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.

Cùng với đường bộ, Hà Nội khởi công hai dự án đường sắt quốc gia.

Tuyến đường sắt Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn có tổng mức đầu tư 27.752 tỷ đồng, gồm đường đôi khổ 1.435mm. Tuyến chính Thường Tín - Kim Sơn dài khoảng 31,36km, cùng nhánh vào Ngọc Hồi dài khoảng 3km.

Hôm nay, Hà Nội khánh thành dự án đường Vành đai 1. Ảnh: Thạch Thảo

Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư 12.419 tỷ đồng.

Phạm vi cải dịch tuyến dài khoảng 26,5km và khoảng 3km đoạn kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển. Dự án đầu tư 3 ga mới cho đường 1.000mm cải dịch, gồm ga Ngọc Hồi đầu mối khách, ga Thường Tín đầu mối hàng và Phú Xuyên là ga nhường tránh.

Hai dự án đường sắt được xác định có ý nghĩa trong tăng cường kết nối, mở rộng không gian đô thị, kết nối các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực logistics khu vực Bắc Bộ.

Một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất là Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng với tổng mức đầu tư 185.758 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 447ha.

Trong đó, khu vực cải tạo, tái thiết đô thị khoảng 206,1ha; khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị khoảng 240,9ha.

Đây là một trong ba dự án lớn sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách được lựa chọn là công trình tiêu biểu khởi công dịp Quốc khánh 2/9.

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng có tổng mức đầu tư 111.137 tỷ đồng, quy mô khoảng 599,6ha, dân số khoảng 105.087 người.

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030, góp phần tạo lập quỹ nhà phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm; đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thủ đô và khu vực lân cận.

Nâng cao chất lượng không gian ven hồ Tây

Đáng chú ý trong 6 dự án khởi công là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.

Dự án có tổng mức đầu tư 30.151 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Khu vực nghiên cứu khoảng 567,75ha, gồm khoảng 520,90ha mặt nước Hồ Tây và 46,85ha đất.

Các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành 17 công trình, dự án tiêu biểu của Hà Nội

Các hạng mục chính gồm cải tạo, chỉnh trang khoảng 13,5km đường ven Hồ Tây, quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố xác định Hồ Tây là không gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa của Thủ đô.

Vì vậy, việc đầu tư khu vực này phải được tiếp cận trên tổng thể, không đơn thuần là chỉnh trang một tuyến đường hay xây dựng thêm một số công trình.

“Mục tiêu cần hướng tới là nâng cao chất lượng không gian ven hồ, cải thiện hạ tầng và không gian công cộng, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy tốt hơn những giá trị riêng có của Hồ Tây để người dân và du khách có thể tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng tốt hơn”, Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, điểm đáng chú ý trong 17 dự án lần này là quy mô nguồn lực xã hội được huy động cho phát triển Thủ đô.

Tổng mức đầu tư khoảng 397.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngoài ngân sách khoảng 339.500 tỷ đồng, tập trung vào các dự án Hồ Tây, Vĩnh Hưng và Bình Minh - Tam Hưng.

Đối với 11 công trình đã hoàn thành, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu sớm đưa vào khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả thực tế.

Với 6 dự án mới khởi công, các đơn vị liên quan phải làm kỹ ngay từ đầu. Các cơ quan của thành phố phải chủ động tháo gỡ khó khăn và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

17 công trình tiêu biểu Hà Nội khởi công dịp Quốc khánh 2/9 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật chủ yếu tập trung vào giao thông và thoát nước đô thị, gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; Hồ điều hòa Phú Đô; cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch; Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1; Hồ điều hòa Thụy Phương 2; cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở; Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2); lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước; các công trình tiêu thoát nước xử lý úng ngập tại nhiều khu vực; cải tạo, nâng công suất các trạm bơm và hệ thống thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long; hồ điều hòa Yên Nghĩa 2. 6 dự án khởi công gồm đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn; cải dịch đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng; cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hợp đồng BT.