Tăng giá vé là bài toán khó

Trao đổi với VietNamNet, đại diện hãng xe khách FUTA Hà Sơn – doanh nghiệp đang khai thác hơn 100 xe trên tuyến Hà Nội - Lào Cai và các tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung cho biết việc giá nhiên liệu tăng mạnh đang gây áp lực lớn lên chi phí vận hành.

Riêng tuyến Hà Nội – Lào Cai, chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến xe hiện đã tăng thêm khoảng 1–2 triệu đồng, trong khi giá vé vẫn giữ nguyên. Trước áp lực chi phí đầu vào, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh phương án khai thác, cắt giảm một số dịch vụ trung chuyển tại một số địa bàn như Ninh Bình, Huế, Nghệ An để tiết kiệm chi phí.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát – doanh nghiệp có xe chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai cho biết giá xăng dầu đã tăng mạnh so với trước khi thị trường năng lượng biến động. Trước đây, giá dầu khoảng 18.700 đồng/lít, hiện đã tăng lên hơn 31.000 đồng/lít, tương đương mức tăng gần 50%, giá xăng cũng tăng gần 40%.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp vận tải đang cân nhắc phương án điều chỉnh giá vé. Tuy nhiên, với các đơn vị vận tải lớn, việc tăng giá không thể thực hiện ngay mà phải tuân thủ các quy định quản lý giá.

Giá xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải. Ảnh minh hoạ.

“Muốn tăng giá vé phải tính lại giá thành, làm thủ tục kê khai liên quan đến báo cáo tài chính và báo cáo thuế, sau đó cơ quan quản lý mới xem xét. Doanh nghiệp không thể tự ý tăng được”, ông nói.

Một số nhà xe nhỏ lẻ có thể linh hoạt điều chỉnh giá nhanh hơn. Với các doanh nghiệp có quy mô lớn và nhiều phương tiện, việc thay đổi giá cần được thực hiện thận trọng để bảo đảm đúng quy định.

“Trước mắt chúng tôi vẫn theo dõi diễn biến giá xăng dầu trong những ngày tới, xem thị trường có ổn định hay tiếp tục biến động, đồng thời chờ định hướng từ cơ quan quản lý để có phương án phù hợp”, ông Bằng bày tỏ.

Doanh nghiệp vận tải chịu áp lực kép

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng cho biết việc điều chỉnh giá vé trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức tăng bao nhiêu để vừa bù đắp chi phí vừa không làm giảm lượng khách lại là bài toán rất khó.

“Nếu tăng ít thì không đủ bù chi phí, còn tăng cao quá thì hành khách có thể giảm nhu cầu đi lại”, ông Hải nói, đồng thời cho biết nhiều doanh nghiệp vẫn đang theo dõi thêm diễn biến giá xăng dầu trước khi quyết định điều chỉnh.

Để giảm chi phí trước mắt, nhiều doanh nghiệp lựa chọn giải pháp cắt giảm tần suất chạy, gộp chuyến hoặc giảm dịch vụ trung chuyển.

Không chỉ vận tải hành khách, theo ông Hải, vận tải hàng hóa cũng chịu tác động mạnh từ việc giá nhiên liệu tăng cao. Trước đây, nhiều doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách giữ mức cước thấp để thu hút nguồn hàng. Tuy nhiên, khi chi phí nhiên liệu tăng mạnh, việc duy trì mức cước cũ trở nên khó khăn.

“Hiện nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa đã bắt đầu tính toán điều chỉnh giá cước. Một số đơn vị thậm chí phải tạm dừng hoạt động vì càng chạy càng lỗ”, ông Hải chia sẻ.

Ngoài áp lực từ nhiên liệu, doanh nghiệp vận tải còn phải đối mặt với chi phí vốn gia tăng. Theo ông Hải, lãi suất ngân hàng gần đây tăng khoảng 3–4%, khiến gánh nặng tài chính càng lớn.

Phần lớn doanh nghiệp phải vay vốn ngân hàng để đầu tư phương tiện, vì vậy khi lãi suất và giá nhiên liệu cùng tăng, chi phí hoạt động bị đội lên đáng kể.

Trong bối cảnh chi phí liên tục gia tăng, các doanh nghiệp buộc phải tính toán kỹ lưỡng để duy trì hoạt động, tránh tình trạng tăng giá quá cao khiến mất khách nhưng cũng không thể giữ giá quá lâu vì sẽ dẫn tới thua lỗ kéo dài.