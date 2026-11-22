Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội thực hiện miễn phí vé tham quan tại 6 điểm di tích tiêu biểu trong hai ngày 23 và 24/11/2026.

Bà Thuỳ Dương - Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chia sẻ với phóng viên VietNamNet, các điểm di tích sẽ mở cửa đón khách miễn phí theo hai khung giờ cố định trong ngày, buổi sáng từ 8h đến 12h và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Hành trình tham quan kết nối 6 công trình mang đậm dấu ấn văn hóa, tín ngưỡng và nghề thủ công đặc trưng của khu vực 36 phố phường. Đây là cơ hội để người dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước khám phá chiều sâu lịch sử, kiến trúc và đời sống truyền thống của vùng đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Hoạt động miễn phí vé tham quan lần này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa truyền thống tại khu phố cổ Hà Nội mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn, gìn giữ di sản dân tộc. Qua đó, sức hấp dẫn của khu phố cổ Hà Nội tiếp tục được khẳng định như một điểm đến du lịch văn hóa giàu bản sắc, gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo tồn di sản với mục tiêu phát triển du lịch bền vững của Thủ đô.

Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm)

Đền Bạch Mã - 76 Hàng Buồm

Là một trong "Thăng Long tứ trấn" trấn giữ phía Đông kinh thành xưa, Đền Bạch Mã được khởi dựng từ thế kỷ thứ IX để thờ thần Long Đỗ – vị thần gốc của Hà Nội cổ và gắn liền với truyền thuyết ngựa trắng chỉ dấu cho vua Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long năm 1010. Công trình hiện lưu giữ kiến trúc nghệ thuật đặc sắc thời Nguyễn (thế kỷ XIX) với kết cấu khung gỗ lim bề thế, hệ thống cột kèo chạm khắc tinh xảo cùng nhiều di vật quý như bia đá, sắc phong, kiệu thờ cổ.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm)

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm

Tiền thân của công trình này là Hội quán Quảng Đông (hay Hội quán Việt Đông) được cộng đồng người Hoa gốc Quảng Đông xây dựng từ năm 1803 để làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng và giao thương. Sau quá trình trùng tu công phu nhằm trả lại nguyên trạng vẻ đẹp giao thoa kiến trúc Việt – Hoa – Pháp, Di tích cấp Quốc gia này trở thành không gian văn hóa sáng tạo sôi động. Nơi đây thường xuyên diễn ra các cuộc triển lãm mỹ thuật, trưng bày nghệ thuật đương đại, tọa đàm văn hóa và biểu diễn âm nhạc truyền thống thu hút đông đảo giới trẻ.

Di tích số 28 Hàng Buồm (Đền Quan Đế)

Di tích số 28 Hàng Buồm

Tọa lạc ngay trung tâm phố Hàng Buồm sầm uất, Đền Quan Đế được xây dựng vào năm 1819 để thờ Quan Thánh Đế Quân (Quan Công), biểu tượng cho tinh thần trung nghĩa. Công trình đã được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2015, gây ấn tượng với cổng tam quan cổ kính cùng hệ thống khung gỗ lim chạm trổ cầu kỳ. Ngoài giá trị kiến trúc tâm linh, khuôn viên di tích còn là nơi trưng bày mô hình phố cổ Hà Nội và là không gian trình diễn nghệ thuật ca trù đặc sắc.

Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây)

Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây

Được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây là một trong số ít ngôi nhà cổ tại Hà Nội còn giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc kiến trúc hình ống đặc trưng của đô thị xưa. Trải qua dự án bảo tồn hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse (Pháp) vào năm 1999, ngôi nhà tái hiện sống động không gian sinh hoạt và buôn bán của một gia đình thương nhân Hà Nội truyền thống. Từ lớp nhà mặt tiền mở cửa hàng, khoảng sân giếng trời đón sáng cho đến cầu thang gỗ dốc đứng và gian thờ tầng hai đều được bài trí nguyên bản với những vật dụng mộc mạc.

Đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc)

Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc

Ngôi đình cổ kính bậc nhất khu phố cổ này gắn liền với lịch sử hình thành phố nghề Hàng Bạc từ thời Hậu Lê (thế kỷ XV), khi những người thợ kim hoàn làng Châu Khê (Hải Dương) lên kinh đô lập xưởng đúc bạc nén. Đình thờ Hiên Viên – vị Tổ Bách Nghệ của trăm nghề thủ công. Với mặt bằng hình chữ Công rộng 575 mét vuông, Đình Kim Ngân nổi bật với nghệ thuật chạm khắc gỗ thế kỷ XVIII–XIX tinh tế trên các bức cửa võng, đầu dư mang đề tài tứ linh, rồng chầu mặt trời. Công trình được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 2012 và là điểm tựa văn hóa của làng nghề kim hoàn Thủ đô.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ)

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ

Được xây dựng trên nền rạp hát cổ Sán Nhân Đài từ đầu thế kỷ XX và hoàn thành cải tạo vào năm 2014, trung tâm là cầu nối giữa ký ức di sản với nhịp sống đương đại. Không gian gồm ba tầng nổi và một tầng hầm được quy hoạch khoa học để giới thiệu lịch sử hình thành khu phố cổ, trưng bày các dự án bảo tồn di sản cũng như tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công, triển lãm mỹ thuật và chương trình biểu diễn "Chuyện nhạc phố cổ" phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Ảnh: T.liệu