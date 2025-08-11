Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ, minh bạch, hiệu quả. Cũng là hoạt động thiết thực trong việc đưa các dịch vụ hành chính đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền số tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC TP. Hà Nội cho biết: Trung tâm được thành lập từ tháng 10/2024, bắt đầu với 2 chi nhánh tại quận Tây Hồ (cũ) và quận Cầu Giấy (cũ). Đến nay, hệ thống đã phát triển lên 12 chi nhánh với 31 điểm tiếp nhận, phục vụ hàng nghìn công dân mỗi ngày.

Với phương châm “Sẵn sàng - Chủ động - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Trung tâm luôn coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, lấy mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng. Mô hình hoạt động của Trung tâm hướng tới “3 phi” (Phi địa giới - Phi trung gian - Phi vật chất) và “2 không” (Không cửa hành chính - Không khóa thủ tục), nhằm tạo môi trường hành chính hiện đại, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Ông Trang nhấn mạnh, ngày 28/7, UBND xã Mỹ Đức đã bàn giao diện tích 791m² nhà, vật dụng kiến trúc cùng cơ sở vật chất (địa chỉ số 01, ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức, TP. Hà Nội) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố làm điểm tiếp nhận chính thức của Chi nhánh số 10, phục vụ người dân 4 xã: Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức và Hương Sơn.

Cùng với đó, Trung tâm cũng hỗ trợ UBND xã Mỹ Đức trang bị đồng bộ 6 máy tính, 6 màn hình, 6 máy in HP, 6 máy quét A4 và 1 máy quét A3, góp phần hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Hà Nội có thêm chi nhánh phục vụ hành chính công đặt tại xã Mỹ Đức. Ảnh: N. Huyền

Hợp tác vì mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC TP. Hà Nội khẳng định, việc ký kết hợp tác và vận hành Chi nhánh số 10 tại xã Mỹ Đức và ra mắt Điểm phục vụ HCC xã Mỹ Đức là một dấu mốc quan trọng, góp phần thực hiện các chủ trương lớn như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS quốc gia và Chỉ thị 11/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về chiến dịch “45 ngày đêm” hỗ trợ CĐS tại các xã, phường trong giai đoạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Trang mong muốn, trong quá trình vận hành chính thức, Chi nhánh số 10 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức, sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đặc biệt là sự tin tưởng, hợp tác của nhân dân…để tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng học hỏi để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức - ông Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh: “Xã luôn xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong CCHC. Do đó, ngay từ khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành, các cán bộ, công chức của xã Mỹ Đức đang nỗ lực từng ngày hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ. Từ đó, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử thông suốt, hiệu quả, nâng cao năng lực cán bộ và tăng tính minh bạch trong quản lý nhà nước”.

Ông Cảnh khẳng định, xã Mỹ Đức sẽ hỗ trợ tối đa Chi nhánh số 10 hoạt động hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP. Hà Nội. Với sự ra đời của Chi nhánh số 10, người dân, doanh nghiệp của xã Mỹ Đức và các xã lân cận có thêm địa điểm để thực hiện các TTHC, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công.

“Chúng tôi luôn mong muốn sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và sự ủng hộ của người dân sẽ là “chìa khóa” để Chi nhánh đạt được thành công và đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô nói chung và xã Mỹ Đức nói riêng”, ông Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh.

Sau Hội nghị ký kết hợp tác, các đại biểu đã tham dự lễ cắt băng vận hành chính thức Chi nhánh số 10 - Trung tâm Phục vụ HCC TP Hà Nội tại xã Mỹ Đức và ra mắt Điểm tiếp nhận HCC xã Mỹ Đức.

Quy trình mới - Minh bạch hơn, thuận tiện hơn

Bà Đặng Thị Hương - Giám đốc Chi nhánh số 10 - Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đánh giá, việc phối hợp giữa 2 đơn vị đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Nhờ phân công rõ ràng và áp dụng hệ thống điện tử liên thông, thời gian xử lý được rút ngắn, giảm khâu trung gian và hạn chế tình trạng hồ sơ bị chuyển đi - chuyển lại. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống dịch vụ công, nhận kết quả qua nhiều kênh thuận tiện.

Việc thiết lập các kênh hỗ trợ trực tuyến như nhóm Zalo, đường dây nóng giúp giải đáp nhanh thắc mắc, hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời, giảm chi phí đi lại và tiết kiệm thời gian cho người dân. Đồng thời, việc thường xuyên tập huấn, cán bộ xã chủ động hơn trong việc xử lý TTHC trên môi trường số, phù hợp với định hướng CĐS và cải cách hành chính của TP. Hà Nội.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Chi nhánh số 10 và UBND xã Mỹ Đức cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Mục tiêu không chỉ là giải quyết thủ tục nhanh chóng mà còn là tạo dựng niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp - những “khách hàng đặc biệt” của chính quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức kỳ vọng: Sự hợp tác này sẽ tạo nền tảng vững chắc để xã Mỹ Đức trở thành địa phương tiên tiến, kiểu mẫu trong CCHC, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

N. Huyền