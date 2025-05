Ngày 13/5, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Đại lễ Phật đản PL.2569 – DL.2025, Công an TP thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện, gồm: ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Đại lễ).

Từ 14h đến 16h30 ngày 13/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên các tuyến: Võ Văn Kiệt (đoạn phía trước Sân bay Nội Bài), Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, vành đai II (đoạn từ Võ Chí Công – vành đai II đến Đào Tấn – vành đai II), Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học đến Lê Duẩn – Trần Nhân Tông), Trần Nhân Tông (đoạn từ Trần Nhân Tông – Lê Duẩn đến Trần Nhân Tông – Quang Trung), Trần Bình Trọng, Dã Tượng.

Từ 18h30 đến 21h, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt – Hàng Bài), Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay – Bà Triệu đến Lý Thường Kiệt – Bà Triệu).

CSGT Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện đi trên một số tuyến đường. Ảnh: Đình Hiếu

Từ 5h30 đến 22h30 ngày 14/5 đến 16/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Quán Sứ (đoạn từ Quán Sứ - Lý Thường Kiệt đến Quán Sứ - Hai Bà Trưng), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo – Quang Trung đến Lê Duẩn – Trần Hưng Đạo), Yết Kiêu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Trần Quốc Toản (đoạn từ Trần Quốc Toản – Yết Kiêu đến Trần Quốc Toản – Quang Trung), Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò – Dã Tượng). Tạm cấm các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Đại lễ) trên tuyến Quán Sứ (đoạn từ Quán Sứ - Trần Hưng Đạo đến Quán Sứ - Lý Thường Kiệt).

Từ 5h đến 7h30 ngày 17/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt – Hỏa Lò đến Lý Thường Kiệt – Lê Duẩn), Lê Duẩn, Giải Phóng, Đỗ Mười (đoạn từ Đỗ Mười – Ngọc Hồi đến Đỗ Mười – lối vào cao tốc Hà Nội, Ninh Bình).

Từ 14h30 đến 17h30 ngày 21/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Đỗ Mười (đoạn từ Đỗ Mười – đầu vào cao tốc Hà Nội, Ninh Bình đến Đỗ Mười – Ngọc Hồi), Giải Phóng, Ngã tư Vọng, Trường Chinh, Vành đai II (đoạn từ Trường Chinh đến Ngã tư Sở), Láng, Vành đai II, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp.