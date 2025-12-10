Ngày 10/12, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác 141 phát hiện một thiếu niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn được đối tượng cất giấu tại nơi ở.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Khoảng 22h ngày 9/12, Tổ công tác Y15/141 làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Thành Trung – Lý Thánh Tông phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua làm việc, người này khai tại nhà đang cất giấu nhiều súng, đạn.

Kiểm tra nơi ở của thanh niên, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng tự chế bằng kim loại, một khẩu súng gắn ống ngắm, một khẩu súng dạng côn xoay và 100 viên đạn kim loại.

Thanh niên khai đã mua số súng, đạn trên mạng xã hội. Danh tính được xác định là N.Đ.H. (sinh năm 2009, ở Hà Nội).