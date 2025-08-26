UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Phối cảnh ga C9 dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Phương án do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định. Đoạn tuyến đi qua các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Theo phương án, tuyến metro sẽ bố trí ống hầm song song, sau đó chuyển thành dạng xếp chồng từ phố Hàng Đường đến phố Hàng Chiếu; đi ngầm qua Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài.

Ba nhà ga chính trên đoạn tuyến này gồm:

Ga C8: Giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt năm 2014.

Ga C9 (Hồ Hoàn Kiếm): Xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua khu vực Quảng trường - Công viên Đông Hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội. Ga có quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 7.703 m².

Ga C10 (Trần Hưng Đạo): Xây dựng tại nút giao phố Hàng Bài – Trần Hưng Đạo, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 5.482 m², kết nối dạng chữ thập với ga S13 của tuyến metro số 3, tạo thuận lợi cho hành khách chuyển tuyến trong tương lai.

Tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài 11,5km, với 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao. Tuyến metro này có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao với tổng mức đầu tư dự án gần 35.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 16.000 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt lần đầu năm 2008.

Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 sẽ được khởi công vào ngày 10/10 tới.