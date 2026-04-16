Hà Nội đang thực hiện một loạt hành động nhằm quản lý an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp chiều qua, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Để giải quyết căn cơ các "điểm nghẽn", nhiều ý kiến đề xuất ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa quản trị ATTP.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến thí điểm lắp đặt hệ thống 100 camera AI tại các "điểm nóng" như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố thức ăn đường phố.

Hệ thống này không chỉ giám sát 24/7 mà còn có khả năng tự động nhận diện các hành vi vi phạm, giúp lực lượng chức năng xử lý chính xác và kịp thời.

Bên cạnh đó, TP sẽ đẩy mạnh việc quét mã QR tĩnh tại các quầy hàng chợ dân sinh và vận hành nhánh số 8 trên Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, với các giải pháp đồng bộ, từng bước kiểm soát chặt trên toàn địa bàn. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các mô hình cụ thể và thay đổi nhận thức của người tiêu dùng.

Bà Hà yêu cầu toàn bộ quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, từ quy trình, lực lượng tham gia đến kết quả kiểm tra. Mọi khâu đều phải có dữ liệu, có minh chứng, có thể kiểm tra, giám sát bất cứ thời điểm nào.

Đáng chú ý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được yêu cầu lắp đặt hệ thống camera, kết nối giám sát và sẵn sàng cung cấp hồ sơ khi có kiểm tra.

“Mỗi đơn vị phải tự bảo vệ mình bằng sự minh bạch, sẵn sàng giải trình trách nhiệm khi có yêu cầu”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Cùng với đó, việc truy trách nhiệm được nhấn mạnh đến cấp cơ sở, trong đó UBND cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác ATTP trên địa bàn.

Công khai tổ chức, cá nhân vi phạm

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, kéo dài từ 15/4 đến 15/5.

Đây là đợt cao điểm nhằm đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, kiểm tra đến xử lý vi phạm, với mục tiêu nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.

Điểm đáng chú ý là chủ trương công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định ATTP gây hậu quả nghiêm trọng. Đây được xem là biện pháp tăng tính răn đe, tác động trực tiếp đến uy tín của các cơ sở vi phạm, thay vì chỉ dừng ở xử phạt hành chính.

Thành phố cũng yêu cầu công khai nguồn gốc thực phẩm tại từng cơ sở kinh doanh, bao gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hoặc bản cam kết ATTP. Quy định này nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và lựa chọn thực phẩm an toàn.

Ba đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố sẽ được thành lập, do lãnh đạo các sở Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.