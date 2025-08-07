Ngày 6/8/2025, thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Hồng Hà tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trái cây do bà Nguyễn Thị Thiên Hương làm chủ, có địa chỉ tại ngõ 9, đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 199 hộp hồng táo CHIBI loại 1,3kg/hộp, có xuất xứ từ nước ngoài. Tổng khối lượng lô hàng lên tới hơn 250kg, với trị giá theo giá niêm yết là 19,9 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên được xác định là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, bà Hương cũng bị phát hiện có hành vi kinh doanh nhưng không đăng ký hộ kinh doanh trong khi thuộc diện phải đăng ký theo quy định pháp luật.

Đội QLTT số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định. Dự kiến mức xử phạt hành chính đối với vụ việc là 17,5 triệu đồng. Hiện hồ sơ vụ việc đã được báo cáo lên lãnh đạo Chi cục QLTT TP. Hà Nội để xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

(Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)