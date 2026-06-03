Theo đó, Trường THPT Kiến trúc là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của TP Hà Nội.

Trường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trường THPT Kiến trúc được tổ chức và hoạt động theo mô hình công lập tự chủ tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT đối với trường THPT; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước theo quy định của Sở GD-ĐT và các cơ quan khác có liên quan của TP Hà Nội.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Đối tượng tuyển sinh của Trường THPT Kiến trúc là học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT; có năng khiếu mỹ thuật để phục vụ nguồn tuyển sinh sinh viên cho Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Trụ sở của trường trong khuôn viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - số 129 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội.

Biên chế sự nghiệp của trường được xác định theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong tổng biên chế sự nghiệp của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội được phân bổ hằng năm.

Đối với năm học 2026-2027, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội điều chỉnh trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao năm 2026 để bố trí đủ số biên chế viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP cho Trường THPT Kiến trúc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và đào tạo của trường.