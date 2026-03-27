UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó đề xuất chuyển khu “Đại học Tổng hợp Hà Nội” tại 19 Lê Thánh Tông thành không gian bảo tàng, gây nhiều ý kiến trái chiều.

HĐND TP Hà Nội đang xem xét về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hoàng Hà

Theo tờ trình, khu đất 19 Lê Thánh Tông được định hướng trở thành Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, trên cơ sở di dời Trường Đại học Dược Hà Nội và Khoa Hóa học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Không gian này dự kiến kết nối với các thiết chế văn hóa hiện hữu như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, hình thành cụm không gian văn hóa - lịch sử quy mô lớn tại khu vực trung tâm.

UBND TP cho biết, đến ngày 24/3, đồ án đã tiếp nhận ý kiến của 5 bộ, 4 tỉnh, 10 sở ngành, 74 đơn vị cấp xã, cùng nhiều tổ chức, chuyên gia và hơn 8.300 phiếu góp ý của người dân.

Đáng chú ý, trong quá trình lấy ý kiến, nhiều trí thức, giảng viên và sinh viên đề nghị giữ lại chức năng đào tạo tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Các ý kiến cho rằng việc chuyển đổi hoàn toàn sang bảo tàng có thể gây lãng phí nguồn lực tri thức, đồng thời làm giảm sức sống của không gian vốn gắn với hoạt động học thuật.

Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Y tế, tiền thân là Khoa Dược của Trường Y Dược khoa Đông Dương, được thành lập độc lập từ năm 1961. Công trình hiện vẫn giữ kiến trúc đặc trưng đầu thế kỷ 20, được xem là một trong những di sản có giá trị lịch sử tại Hà Nội.

Đề xuất nghiên cứu xây dựng trục đại lộ sông Hồng bám sát mép sông

Cùng với nội dung quy hoạch khu trung tâm, tờ trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến về định hướng phát triển không gian trục sông Hồng. Hà Nội cho biết, đến hết ngày 24/3 đã tiếp nhận ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương, sở ngành, phường xã, cùng các chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư.

Phối cảnh tổng thể dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: hanoi.gov

Về định hướng phát triển không gian trục sông Hồng, Hà Nội cho biết đa số ý kiến đề nghị TP xem xét phương án xây dựng trục đại lộ bám sát mép sông, kết hợp cải tạo, chỉnh trang tại chỗ các khu dân cư hiện hữu.

Tờ trình nêu: “Cộng đồng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với phương án giải tỏa quy mô lớn (khoảng 2.100ha), cho rằng việc di dời mật độ dân cư cao có thể gây bất ổn an sinh xã hội và đứt gãy sinh kế của người dân bản địa”.

Trước đó, cuối năm 2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, tổng vốn dự kiến 855.000 tỷ đồng. Dự án gồm tuyến đại lộ dài khoảng 80km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị hai bên sông.

Theo kế hoạch, ngày 28/3, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.