Sáng 9/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra hiện trường ba dự án đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn hai đầu cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi.

Các dự án tăng tốc trên công trường

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành giải phóng toàn bộ 62,51ha mặt bằng, đạt 100%. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ những công trình còn lại.

Liên danh nhà thầu hiện tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến. Ở hạng mục cầu chính, đơn vị thi công đã hoàn thành 4 trong tổng số 37 đốt thân tháp của hai trụ P37 và P38.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu

Đến nay, giá trị sản lượng của dự án đạt 1.843 tỷ đồng trong tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương đương 19,57%. Dự kiến đến hết năm 2026, giá trị thực hiện đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, bằng 40% hợp đồng.

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã được Hà Nội bàn giao toàn bộ 32,6ha mặt bằng. Phía tỉnh Hưng Yên đã bàn giao 22,13/22,66ha, đạt 97,6%.

Khoảng 0,53ha còn lại liên quan đến 23 phương án đất ở của các hộ dân và việc di chuyển một số công trình hạ tầng kỹ thuật. Ban Quản lý dự án cho biết phần mặt bằng này dự kiến được bàn giao trong tháng 9/2026.

Dự kiến đến cuối năm 2026, dự án đạt sản lượng khoảng 2.573 tỷ đồng, tương đương 35% giá trị hợp đồng. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu chính, 65% bệ trụ cầu dẫn và 50% thân trụ.

Cầu Trần Hưng Đạo đạt gần 34% sản lượng

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, với toàn bộ 31,05ha được bàn giao. Hai phường Hồng Hà và Bồ Đề đang tiếp tục di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư đã huy động 28 mũi thi công trên toàn tuyến. Đến nay, nhà thầu hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi cầu chính. Cầu dẫn phía Long Biên đã thi công 229/244 cọc khoan nhồi; cầu nhánh nút giao Cổ Linh hoàn thành 260/284 cọc khoan nhồi và 405/445 cọc D800.

Phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ 7 bệ trụ. Cầu dẫn phía Long Biên hoàn thành 23/30 bệ mố, trụ và 23/30 thân mố, trụ. Hạng mục trụ dẻo đạt 60/264 trụ, trong khi cao độ thi công các trụ chính đạt từ 13,88m đến 18,8m.

Các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai công trình

Các đơn vị đang gia công dầm thép tại nhà máy đối với 5/6 nhịp; đồng thời đúc tại chỗ 5/52 khối dầm cầu dẫn phía Long Biên.

Tại cầu dẫn nút giao Hoàn Kiếm, nhà thầu đã thi công 158/207 cọc khoan nhồi, 9/40 bệ trụ và 4/40 thân trụ.

Giá trị sản lượng thi công đạt 2.455 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 7.280 tỷ đồng, tương ứng 33,72%, tăng 64 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. Tiến độ cầu chính và cầu dẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu hoàn thành trước APEC 2027.

Tuy nhiên, cầu nhánh nút giao Trần Hưng Đạo đang chậm hơn kế hoạch do vướng các quy định về an toàn đê điều. Các đơn vị liên quan đang tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.

Ban Quản lý dự án đề nghị phường Hồng Hà hoàn thành việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trước ngày 20/9. Phường Bồ Đề được yêu cầu bàn giao hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi nút giao Cổ Linh - Hồng Tiến trước cùng thời hạn để tổ chức thi công.

Không để một nhà thầu trở thành điểm nghẽn của cả dự án

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho hay, với những dự án có nhiều nhà thầu tham gia, việc tổ chức thi công phải linh hoạt, phát huy năng lực của từng đơn vị. Trường hợp một nhà thầu gặp khó khăn hoặc không đáp ứng tiến độ, chủ đầu tư phải sẵn sàng điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác đủ năng lực thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo tại hiện trường dự án cầu Trần Hưng Đạo.

“Không để một nhà thầu trở thành điểm nghẽn của cả dự án”, lãnh đạo thành phố yêu cầu, đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp, chia sẻ và thi đua về tiến độ để hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Riêng với cầu Trần Hưng Đạo, ông Bùi Duy Cường lưu ý việc thi công phải đồng bộ giữa cầu và đường dẫn. Nếu cầu hoàn thành nhưng đường dẫn chậm, khả năng khai thác công trình sẽ bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu rà soát chặt chẽ các đề xuất phát sinh. Mọi nội dung làm thay đổi phương án hoặc tăng chi phí phải có căn cứ, được đối chiếu với hồ sơ thầu và làm rõ sự cần thiết, hiệu quả, tránh phát sinh bất hợp lý.

Việc đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thi công phải lượng hóa được số thời gian tiết kiệm và khả năng giảm chi phí ngân sách. Các dự án đồng thời được yêu cầu ưu tiên sử dụng nguồn lực trong nước, đánh giá sát khả năng sản xuất, cung ứng của nhà thầu, không để thiếu vật tư, thiết bị làm chậm tiến độ.

Thành Huế