Nhạc sĩ Giáng Son vừa giới thiệu dự án âm nhạc đặc biệt mang tên Hà Nội những sắc hoa mùa xuân. Ca khúc được phổ từ bài thơ Hoa Hà Nội của tác giả Dương Quyết Thắng do ca sĩ Hà Trần thể hiện. MV được đạo diễn Minh Quốc dàn dựng như một bức họa bằng âm thanh và hình ảnh dành cho những người yêu Hà Nội, yêu hoa và yêu những khoảnh khắc bình yên rất riêng của ngày Tết.

Hà Trần và Giáng Son.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác bài thơ nền tảng cho ca khúc, tác giả Dương Quyết Thắng cho biết, là người yêu hoa, ông có nhiều bài thơ xoay quanh vẻ đẹp của các loài hoa, trong đó có Hà Nội bằng lăng tím từng được nhạc sĩ Xuân Hòa phổ nhạc năm 2024.

Giữa Dương Quyết Thắng và Giáng Son có sự đồng điệu rõ rệt trong sáng tác, thể hiện qua việc nữ nhạc sĩ đã phổ nhạc 15 bài thơ của ông. Điểm chung lớn nhất của hai nghệ sĩ chính là tình yêu dành cho hoa.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, chị nhận được bài thơ Hoa Hà Nội từ Dương Quyết Thắng cùng lời nhắn giản dị: “Nếu có cảm xúc thì phổ nhạc nhé”. Khi đọc bài thơ, chị lập tức cảm thấy thân thuộc. “Không khí rộn ràng của mùa xuân, những sắc hoa đặc trưng của Hà Nội mỗi khi Tết về hiện lên rất rõ. Nó gợi cho tôi nhiều ký ức xưa cũ về tuổi thơ, về những đêm 30 Tết cùng mẹ cắm hoa thược dược, violet, lay ơn trong nhà”, Giáng Son chia sẻ.

Để truyền tải trọn vẹn tinh thần ca khúc, Giáng Son đã tin tưởng giao tác phẩm cho Hà Trần. Sự kết hợp giữa hai nữ nghệ sĩ tài năng cùng thế hệ 7X mang lại một nét tương phản thú vị giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và tâm hồn nhạy cảm.

Thí sinh người dân tộc Mông giành giải ZhongSin 2026 ở Singapore

Sau 4 ngày tranh tài tại vòng chung kết quốc tế của The 20th ZhongSin International Music Competition diễn ra tại Singapore, đoàn ZhongSin Việt Nam với hơn 130 thành viên đã xuất sắc giành tổng cộng 57 giải thưởng, gồm: 1 giải Grand Prize, 5 giải Nhất, 19 giải Nhì, 28 giải Ba và 4 giải Triển vọng.

Dấu ấn đặc biệt của mùa giải năm nay thuộc về thí sinh Giàng A Hảng, đại diện Nhạc cụ truyền thống (sáo trúc), Hạng mục Mở rộng, Nhóm VII. Với phần trình diễn giàu bản sắc văn hóa và chiều sâu nghệ thuật, Giàng A Hảng đã giành giải Nhất - Grand Prize, danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Thí sinh Giàng A Hảng.

Đây cũng là thí sinh duy nhất tại chung kết quốc tế ZhongSin 2026 được Hội đồng Nghệ thuật phê duyệt trao tặng phần thưởng hiện kim trị giá 1.000 đô la Singapore. Thành tích này không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị thế của âm nhạc truyền thống Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Bên cạnh đó, Giàng A Hảng và thí sinh Đoàn Mai Khanh được BTC lựa chọn biểu diễn tại lễ bế mạc và trao giải tổ chức tại The Star Theatre 0 một trong những nhà hát hiện đại hàng đầu châu Á với sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi.

Nguyên Trần - con trai trưởng ban nhạc Bức Tường ra EP “Spring”

Ngày 14/2, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyên Trần chính thức phát hành EP Spring, Mùa Đông Ơi tại Mỹ. Dự án đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình sáng tạo của một nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang hoạt động độc lập tại Los Angeles.

Ra mắt đúng thời điểm giao thoa giữa Valentine và Tết truyền thống, EP khai thác những lát cắt trưởng thành của tình yêu: từ nồng nhiệt, cô đơn đến thấu hiểu và buông bỏ. Không đi theo lối kể chuyện lãng mạn đơn thuần, Nguyên Trần tiếp cận tình yêu như một quá trình đối diện - nơi con người học cách lắng nghe, nói ra và bắt đầu lại.

EP Spring, Mùa Đông Ơi của Nguyên Trần gồm 4 ca khúc: Mùa Đông; Mùa Đông Ơi; Lời Nói; New Year’s.

Nghệ sĩ Nguyên Trần - con trai nhạc sĩ Tuấn Hùng - ban nhạc Bức Tường.

Toàn bộ sản phẩm âm nhạc là hành trình nội tâm khi mùa đông kết thúc và mùa xuân bắt đầu - khoảnh khắc con người dễ nhìn lại mình nhất.

“Tựa đề Spring mang hai tầng nghĩa: mùa xuân - biểu tượng của tái sinh; và “chiếc lò xo” – đại diện cho nội lực và sức bật. Với tôi, đây là lời tự nhắc về khả năng bật dậy sau những khoảng trống cảm xúc” - Nguyên Trần chia sẻ.

Là con trai của nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường - Nguyên Trần không dựa vào di sản sẵn có mà xây dựng ngôn ngữ âm nhạc riêng, kết hợp tự sự Á Đông với Pop Rock/Alternative hiện đại.

Chia sẻ về con trai, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - trưởng ban nhạc Bức Tường nhận định: “Âm nhạc với Nguyên là hơi thở. Tôi nhìn thấy tinh thần rất Bức Tường ở góc nhìn tích cực của Nguyên, nhưng với cách thể hiện hoàn toàn khác”.